Coupe d’Asie 2023 : le Pakistan joue le onze dans le choc Super 4 contre l’Inde – révélé

L’équipe de cricket du Pakistan a annoncé dimanche son onze pour le match Super 4 de la Coupe d’Asie 2023 contre l’Inde. Il n’y a eu aucun changement dans l’équipe qui a battu le Bangladesh lors de son premier match de Super 4, l’équipe dirigée par Babar Azam ayant décidé de s’en tenir à la combinaison gagnante. Cela signifie qu’il n’y aura pas de retour pour Mohammad Nawaz après avoir été remplacé par le joueur polyvalent de bowling rapide Faheem Ashraf. Le Pakistan a également décidé de ne rien changer à son attaque en forme composée de Shaheen Afridi, Haris Rauf et Naseem Shah, qui ont connu une brillante forme lors de la Coupe d’Asie 2023.

Babar soutiendra une fois de plus son trio au rythme mortel pour réaliser un exploit similaire contre leur plus grand rival.

« Je suis fier de mes meneurs. Nous dominons tout le monde. Les grands matchs et tournois sont remportés par des quilleurs rapides. J’ai confiance en eux. Le secret de leur succès est qu’ils restent unis et ont confiance en eux-mêmes. Si l’on n’a pas une bonne journée, l’autre intervient et le couvre », a déclaré Babar lors de la conférence de presse d’avant-match.

Lors de leur première rencontre de la phase de groupes de la Coupe d’Asie, l’Inde a affiché un total de 266, mais la pluie est intervenue et a complètement effacé le match.

Alors que les nuages ​​menacent à nouveau Colombo, Babar a déclaré que l’équipe se concentrait sur ce qu’elle peut contrôler. « Nous nous concentrons sur les choses que nous pouvons contrôler. Il a plu quatre jours. Vu la façon dont le soleil se lève, il ne semble pas qu’il va pleuvoir. Mais nous nous concentrerons sur l’utilisation du moment où nous aurons le meilleur de nos capacités », a-t-il déclaré. .

Pakistan (jeu XI) contre l’Inde : Fakhar Zaman, Imam-ul-Haq, Babar Azam (c), Mohammad Rizwan (semaine), Agha Salman, Iftikhar Ahmed, Shadab Khan, Faheem Ashraf, Shaheen Afridi, Naseem Shah, Haris Rauf.

(Avec entrées ANI)