Coupe Charlotte Edwards : Thunder ou Southern Vipers sortiront-ils The Blaze le jour de la finale ? | Nouvelles du cricket

Avant la journée des finales de la Coupe Charlotte Edwards de samedi à Worcester, nous vous disons tout ce que vous devez savoir…

Qui est au Finals Day ?

Les Blaze, Southern Vipers et Thunder ont atteint la grande danse à New Road après avoir terminé respectivement premier, deuxième et troisième lors de la campagne de la ligue. Vipers et Thunder se rencontreront en demi-finale à partir de midi et les vainqueurs affronteront le leader Blaze en finale à partir de 16 heures. Les Vipers cherchent à conserver le titre tandis que Blaze et Thunder visent à le revendiquer pour la première fois, les South East Stars ayant remporté le trophée inaugural en 2021.

Est-ce que Blaze s’est démarqué en phase de groupes ?

Oui, sept victoires sur sept pour The Blaze avec un changement de nom apportant un changement de fortune. Après avoir perdu 11 de leurs 12 matches au cours des deux premières années de la Coupe Charlotte Edwards sous leur ancien surnom Lightning, l’équipe est devenue une équipe dominante depuis l’adoption du titre The Blaze.

Image:

Nat Sciver-Brunt n’est pas disponible pour The Blaze at Finals Day





Qui ont été les joueurs vedettes de Blaze ?

Les acquisitions du duo anglais Nat Sciver-Brunt et Tammy Beaumont ont été la clé de l’ascension, avec Sciver-Brunt marquant 194 points, dont 96 invaincus sur 50 balles, au cours de ses quatre matches et Beaumont avec 187 points sur ses cinq.

Sciver-Brunt ne figurera pas pour Blaze lors de la finale avec les cendres qui se profilent, mais Beaumont le fera. La fileuse de jambes anglaise Sarah Glenn, qui a marqué un 43 rapide et a remporté deux guichets lors de son dernier match, est également disponible et prendra sa place dans une attaque de bowling dirigée par la sertisseuse sud-africaine. Nadine de Klerkle meilleur preneur de guichet du tournoi avec 14 frappes à une moyenne de 10,64.

Et les vipères ?

Les vipères sont habituées à la grande scène. Au cours des quatre saisons de la désormais disparue Kia Super League, ils ont atteint trois finales, remportant une fois, alors qu’ils ont ensuite été victorieux au cours des deux premières saisons du trophée Rachael Heyhoe Flint de 50 ans et ont terminé deuxième de cette compétition en 2022. Charlotte En ce qui concerne la coupe Edwards, ils ont atteint le jour de la finale en 2021, puis ont battu Central Sparks par six guichets lors de la finale de 2022 pour remporter le trophée nommé d’après leur entraîneur-chef !

Image:

Georgia Adams (à droite) a pillé les runs des Southern Vipers depuis qu’elle est passée de l’ouverture à l’ordre du milieu





Georgia Adams des Vipers a déclaré à propos de l’ancien capitaine anglais Edwards : « Elle a un sixième sens pour le cricket. Elle comprend le jeu d’une manière que je n’ai probablement jamais connue. Elle est très douée pour la gestion des personnes, elle est très claire. , elle est honnête mais d’une manière appropriée et elle vous soutient. »

Adam – le deuxième meilleur buteur cette année derrière seulement Bryony Smith des South East Stars – et l’Angleterre Danni Wyatt pourrait être la clé de l’unité de frappeur, tandis que le sertisseur Anya Arbuste et fileuses Linsey Smith et Charlie Dean dirigez l’attaque de bowling. Off-spinner Adams a également contribué avec six guichets, c’est donc une menace globale.

Dis m’en plus sur Thunder

Image:

Tara Norris a pris neuf guichets pour Thunder ce trimestre





Comme The Blaze, Thunder n’a pas réussi à se qualifier pour les deux premiers jours de la finale de la Coupe Charlotte Edwards, mais a réservé sa place cette année avec une victoire à sept guichets contre Northern Diamonds lors de leur dernier match de groupe. Après avoir battu Diamonds pour 96, Thunder devait atteindre son objectif en 16 overs pour faire passer ses adversaires à la troisième place – et l’a fait en 15, principalement grâce aux 42 invaincus de Fi Morris.

Meilleur buteur Emma Agneau (196 points en cinq manches avec deux cinquante) et le meilleur quilleur du cricket T20I et ODI Sophie Eclestone ont été autorisés à jouer par l’Angleterre.

Alors que Kate Cross se prépare pour les Women’s Ashes, Thunder se tournera également vers la couturière américaine Tara Norris et spinner écossais Olivia Bell. Norris a neuf guichets en sept matchs, tandis que l’adolescent Bell en a sept sur trois, dont 3-9 la dernière fois contre Diamonds.