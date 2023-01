Coupe Carabao: le patron de Leicester, Brendan Rodgers, admet que le travail devient de plus en plus difficile alors que les équipes rivales dépensent plus que les renards économes | Nouvelles du football

Brendan Rodgers insiste sur le fait qu’il n’est pas un “magicien” alors qu’il se bat pour que Leicester, économe, défie l’argenterie contre Newcastle, qui dépense gratuitement, mardi, en direct sur Sky Sports.

Les Foxes se rendent à St James ‘Park en quart de finale de la Coupe Carabao, Rodgers admettant que son travail devient de plus en plus délicat à mesure que les équipes rivales les dépensent continuellement.

Il espère de nouvelles recrues ce mois-ci après que Wout Faes ait été la seule signature sur le terrain cet été – un remplacement direct pour le départ de 70 millions de livres sterling de Wesley Fofana à Chelsea.

La prise de contrôle de Newcastle dirigée par l’Arabie saoudite en 2021 a changé la dynamique de la Premier League et Rodgers estime que l’argent frais dans l’élite a rendu la compétition plus difficile.

“Je pense que je suis un entraîneur décent, mais je ne suis pas un magicien”, a-t-il déclaré. “Si vous regardez nos dépenses nettes depuis que je suis ici, c’est environ 10 millions de livres sterling, en trois ans et demi.

“Comparez cela à nos concurrents, comme Aston Villa, West Ham, Newcastle. C’est plus de 250 millions de livres sterling. C’est une grande différence.

“Si vous regardez les dépenses nettes de Newcastle au cours de la dernière année, ainsi que le fantastique coaching d’Eddie [Howe]plus l’infrastructure d’où ils étaient à où ils sont maintenant, ils cherchent à construire et à créer quelque chose.

“Ils le feront avec sagesse et bon sens, mais ils ont les ressources pour le faire. C’est donc le jeu moderne et il ne fait aucun doute qu’ils rejoignent cette tranche.

“Regardez certaines des autres équipes – les dépenses nettes d’Aston Villa au cours des dernières années, West Ham aussi. Cela devient un véritable défi.”

Sur les 18 derniers vainqueurs de la Coupe de la Ligue, seuls Swansea et Birmingham sont venus de l’extérieur des soi-disant «six grands», tandis que seuls les Foxes et Wigan ont brisé cette emprise sur la FA Cup au cours des 15 dernières années.

Il a ajouté: “Il faut regarder la réalité. C’est tellement important pour chaque club que les supporters peuvent rêver, mais il y a une réalité et une raison pour laquelle les trophées ont été remportés principalement par les plus grands clubs avec le plus grandes ressources, c’est naturel.

“Cela ne nous empêche pas d’essayer plus dur ou de travailler plus dur et nous avons prouvé lors des deux matchs à Wembley [FA Cup and Community Shield] nous pouvons ramener un trophée à la maison.

“Cela ne cessera jamais tant que je serai ici parce que c’est ce que nous voulons faire et je sais que les joueurs sont également très désireux de le faire.”

