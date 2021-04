Katie Boulter a reçu un signe de tête sur Harriet Dart, Jodie Burrage et Katie Swan pour faire sa première apparition dans la compétition – anciennement connue sous le nom de Fed Cup – depuis qu’elle a aggravé une blessure au dos lors de la victoire de 2019 contre le Kazakhstan.

La Grande-Bretagne est sur le point d’atteindre les qualifications de la Coupe Billie Jean King l’an prochain après que Katie Boulter et Heather Watson leur ont donné une avance de 2-0 sur le Mexique au National Tennis Center vendredi.

Boulter a donné à la Grande-Bretagne le début parfait de leur match de barrage avec la victoire sur Marcela Zacarias dans un

NTC à Roehampton.

Watson a suivi quand elle a vu Giuliana Olmos 7-5 6-1 dans le deuxième affrontement en simple.

Alors que l’égalité se jouait à huis clos, les coéquipiers et le personnel de soutien des deux joueurs étaient les seuls à les encourager alors que Boulter se retirait pour gagner 7-5 6-0.

Il s’agissait d’une première apparition dans la compétition – anciennement connue sous le nom de Fed Cup – pour Boulter depuis qu’elle a aggravé une blessure au dos en aidant la Grande-Bretagne à atteindre le groupe mondial avec la victoire sur le Kazakhstan en 2019.

La joueuse de 24 ans est toujours classée 291 en conséquence, six places en dessous de son adversaire, et elle était deux fois en panne dans le premier set.

Boulter a sauvé plus de points de rupture à 5-5, et cela s’est avéré être le moment décisif, la numéro 9 britannique ne perdant pas un autre match en battant Zacarias au deuxième set.

« J’étais un peu nerveux au début. Évidemment, l’occasion, je savais ce que c’était et je voulais jouer mon meilleur tennis. Parfois c’est difficile de faire ça et je savais qu’elle allait être une adversaire coriace », a déclaré Boulter .

« Bien sûr, il était naturel d’avoir des nerfs et je me sentais très bien traité avec eux et j’ai réussi à endurer le premier. Cela m’a donné beaucoup d’élan et m’a donné la confiance nécessaire pour entrer dans le deuxième, et je pensais avoir joué. un très bon tennis dans le deuxième set.

« Je fais ce jour-là, jour après jour sur le terrain d’entraînement, c’est juste une question d’en faire de plus en plus sur le terrain de match. »

La victoire de Watson a suivi un schéma similaire à celui du premier match, le n ° 2 britannique passant un premier set serré avant de se retirer contre un joueur classé à plus de 350 places plus bas.

La victoire a été la 22e de la joueuse de 28 ans dans la compétition, la faisant passer devant la capitaine Anne Keothavong à la deuxième place du classement britannique de tous les temps derrière Virginia Wade.

N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/tennis, notre compte Twitter @skysportstennis & Sky Sports – en déplacement! Disponible en téléchargement maintenant sur – iPhone, iPad et Android