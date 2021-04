Heather Watson admet qu’elle manquera les partisans avant le barrage de la Coupe Billie Jean King britannique contre le Mexique

Heather Watson se dit « reconnaissante » de jouer les barrages cruciaux de la Coupe Billie Jean King de Grande-Bretagne contre le Mexique au National Tennis Center (NTC) de Roehampton.

Les barrages se joueront à huis clos et dans le cadre d’une réglementation stricte sur les coronavirus.

Il s’agit d’un 33e match nul dans la compétition anciennement connue sous le nom de Fed Cup pour Watson, et une autre victoire en simple la ferait passer de la capitaine Anne Keothavong à la deuxième place du classement britannique derrière Virginia Wade.

« C’est vraiment très différent des matches que j’ai joués dans le passé », a déclaré Watson, qui affrontera la 434 mondiale Giuliana Olmos lors du deuxième match en simple vendredi.

« C’est très calme. Je suis très reconnaissant que nous puissions jouer à domicile, même si cela aurait été vraiment agréable d’avoir les fans ici avec nous. J’espère qu’après ce match nul, nous pourrons recommencer à revenir à la normale. »

Watson et Katie Boulter ont été sélectionnés comme joueurs en simple pour le match nul au NTC de Londres, où la victoire donnerait à la Grande-Bretagne une autre chance d’atteindre la semaine de la finale élite en 2022.

La n ° 2 britannique admet qu’elle ressent toujours les effets d’une dure quarantaine en Australie.

Watson était l’un des 72 joueurs à avoir passé deux semaines coincés dans leur chambre d’hôtel avant l’Open d’Australie à la suite de cas positifs de coronavirus sur leurs vols.

La joueuse de 28 ans a remporté son match de premier tour à Melbourne mais a subi des pertes décevantes lors de ses derniers tournois à Monterrey et à Miami, et elle a déclaré: « L’Australie a été évidemment très difficile.

« J’ai l’impression que cela a peut-être eu un effet un peu durable sur moi. Je me sens un peu épuisé aux tournois. J’ai l’impression que mon tennis, ma forme physique, tout, je suis à 100%, mais particulièrement au Mexique et à Miami, Je n’étais pas tout là. J’essaie juste d’être plus intelligent avec mon emploi du temps. «

Katie Boulter a été sélectionnée pour l’ouverture du simple caoutchouc devant Harriet Dart

La Britannique No 9 Boulter fera sa première apparition pour son pays depuis qu’elle a joué un rôle de premier plan dans la victoire en barrage de 2019 contre le Kazakhstan, mais aggravant une blessure au dos qui l’a mise à l’écart pendant plus de six mois.

Elle a reçu un signe de tête devant Harriet Dart pour l’affrontement de vendredi avec Marcela Zacarias, 285e.

Keothavong a également révélé que la n ° 4 britannique Francesca Jones, qui avait fait la une des journaux en se qualifiant pour l’Open d’Australie, ne s’était pas rendue disponible pour l’égalité, choisissant de disputer des tournois en Amérique du Sud.

La Grande-Bretagne était à l’origine tirée au sort en tant qu’équipe à l’extérieur, mais l’égalité a été inversée parce que le Mexique n’a pas été jugé avoir fait des progrès suffisants dans son organisation.

Le capitaine Agustin Moreno a déclaré: « Bien sûr, c’est une déception. Mais nous sommes excités. Nous aimons toujours la tradition de la Grande-Bretagne donc nous sommes ravis de jouer ici, c’est quelque chose de nouveau pour notre équipe. Je pense que cela fait des années et des années que nous joué en Europe. «

Le Mexique n’a pas joué au plus haut niveau de la compétition depuis 1992, tandis que Zacarias et Olmos ont une victoire au niveau du tour entre eux.

N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/tennis, notre compte Twitter @skysportstennis & Sky Sports – en déplacement! Disponible en téléchargement maintenant sur – iPhone, iPad et Android