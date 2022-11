Coupe Billie Jean King : Katie Boulter espère que la Grande-Bretagne pourra apporter un peu de « magie Emma Raducanu » au tournoi | Actualités Tennis

Katie Boulter espère que la Grande-Bretagne pourra apporter un peu de “magie Emma Raducanu” à la finale de la Coupe Billie Jean King à Glasgow cette semaine.

La Grande-Bretagne affrontera le Kazakhstan, avec la championne de Wimbledon Elena Rybakina, et l’Espagne de Paula Badosa lors de matchs du tournoi à la ronde à l’Emirates Arena de Glasgow, devant remporter le groupe pour se qualifier pour les demi-finales.

La Grande-Bretagne a gagné sa place en tant que joker en accueillant l’événement après avoir perdu un match de qualification serré contre la République tchèque à Prague en avril.

Cette égalité a vu Raducanu faire ses débuts seniors pour la Grande-Bretagne, et l’absence de la joueuse de 19 ans est sans aucun doute un coup dur à la fois sur le terrain et pour le profil de l’événement.

L’ancienne championne de l’US Open ne s’est pas remise à temps d’une blessure au poignet, laissant Harriet Dart, 95e au classement, diriger l’équipe contre certaines des meilleures joueuses du monde.

Boulter a déclaré: “Elle est un atout considérable pour notre équipe et, bien sûr, nous lui souhaitons tous bonne chance. La santé est la priorité et j’espère qu’elle ira mieux. Mais il est temps pour les filles d’intervenir et je sais qu’elles le feront. J’ai une grande conviction dans chacun d’eux.

“Avec une foule locale derrière nous, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Nous aimons un outsider. Espérons que nous pourrons apporter un peu de magie Emma Raducanu à la Coupe Billie Jean King. Nous n’avons aucune pression, nous n’avons rien à perdre du tout. “

Raducanu a connu cette saison le côté négatif de sa fusée vers la célébrité mais son incroyable triomphe new-yorkais en 2021 a redonné espoir à ses compatriotes plus bas dans la pyramide.

Boulter se compte parmi eux en disant : « Je pense qu’elle a tout changé. Je pense qu’elle a donné à chacun une petite idée de ce qu’il faut et aussi de ce qui peut arriver. leur donne cet espoir que cela peut être eux.”

Chaque match nul consiste en deux matches en simple et un en double, et le meilleur espoir de la Grande-Bretagne pourrait bien résider dans Boulter, qui compte sept victoires et une seule défaite en huit matches en simple dans la compétition anciennement connue sous le nom de Fed Cup.

“Je pense que cela fait ressortir le meilleur de moi”, a déclaré le joueur de 26 ans. “C’est quelque chose que vous ne pouvez pas reproduire, c’est plus grand que vous.

“Je suis très fier de porter le drapeau et, ayant quelques-unes de ces cravates au Royaume-Uni, j’ai en quelque sorte déjà fait l’expérience de ce que ça va être, et je suis sûr que ça le sera encore plus à Glasgow. Je joue pour ces moments et je vais en profiter.”

Boulter est classée à 130 mais a prouvé, en particulier sur la grande scène, que son jeu puissant et son esprit combatif peuvent la mener à la victoire sur des joueurs bien mieux classés.

Sur le gazon cet été, elle a remporté six victoires contre les 100 meilleures joueuses, notamment en battant deux fois Karolina Pliskova, finaliste de Wimbledon en 2021.

“Ce dont vous devez toujours vous souvenir, c’est que chaque joueur est humain”, a déclaré Boulter. “Vous devez juste être meilleur que la personne de l’autre côté du filet ce jour-là.

“Je prends les classements avec une pincée de sel. J’ai joué du très bon tennis probablement supérieur à mon classement et inférieur à mon classement, et cela me donne l’espoir que je sais que je peux aller là-bas et jouer certains des meilleurs de le monde et tentez votre chance.”