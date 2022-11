Coupe Billie Jean King : Belinda Bencic et Jil Teichmann voient la Suisse battre l’Australie et remporter le titre pour la première fois | Actualités Tennis

Belinda Bencic a battu l’Australienne Ajla Tomljanovic dimanche pour assurer un premier titre de la Coupe Billie Jean King pour la Suisse.

Tomljanovic a perdu contre Bencic en deux sets lors du deuxième match de la finale à l’Emirates Arena de Glasgow.

Bencic a remporté la victoire 6-2 6-1 laissant la Suisse avec une avance de 2-0 sur l’Australie.

Image:

La Suissesse Belinda Bencic lors de la finale de la Coupe Billie Jean King





Jil Teichmann avait mis la Suisse en tête avec sa victoire sur Storm Sanders.

La Suisse avait atteint deux fois la finale auparavant, dans la pompe de Martina Hingis en 1998 et l’année dernière, lorsqu’elle a terminé deuxième de la Fédération russe de tennis, désormais interdite.

Mais ils ont été imparables à Glasgow, ne perdant pas un caoutchouc vivant malgré un match nul difficile, et l’Australie a été impuissante à empêcher une nouvelle défaite finale.

Sept fois championne, l’Australie cherchait sa première victoire depuis 1974.

C’était une revanche de la demi-finale de l’année dernière, où l’Australie n’avait remporté que huit matchs, et ils l’ont au moins rendu plus compétitif cette fois devant une foule nombreuse et enthousiaste qui comprenait King, qui est venu sur le terrain avant le match nul et high-five tous les joueurs.

Dans un match passionnant, Sanders a joué bien au-dessus de son classement en simple de 237, mais a perdu contre Teichmann dans un combat 6-3 4-6 6-3 d’une durée de deux heures et 18 minutes.

Sanders avait mené l’Australie à la victoire sur la Grande-Bretagne en demi-finale samedi, en battant Heather Watson avant de faire équipe avec Sam Stosur pour la victoire la plus étroite contre Alicia Barnett et Olivia Nicholls dans le double décisif.

Elle est classée plus de 200 places en dessous de son compatriote gaucher Teichmann mais a refusé de laisser son adversaire s’éloigner, malgré un traitement supplémentaire à sa jambe droite, ripostant après un set et une panne avant de s’essouffler dans le décideur.

“Ce fut une grande bataille”, a déclaré Teichmann sur le court par la suite. “Storm jouait très [well] toute la semaine, je m’attendais à une grosse bagarre. Alors j’étais là, en train de me battre, et je suis super content d’avoir compris le point.”

Bencic, douzième au classement, a une fois de plus produit sa meilleure forme en rouge et blanc de son pays d’origine, après avoir remporté l’or en simple et l’argent en double aux Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier.

La joueuse de 25 ans est entrée dans son affrontement contre Tomljanovic, qui a perdu contre Harriet Dart samedi, avec un bilan parfait et était beaucoup trop forte pour son adversaire dans cette victoire 6-2 6-1.

La Suisse est le 12e pays différent à remporter le tournoi anciennement connu sous le nom de Fed Cup et le premier nouveau champion depuis l’Italie en 2006.