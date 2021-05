Coupe arc-en-ciel PRO14: Leinster, Scarlets, Munster, Glasgow Warriors, Benetton victorieux; Les requins et les taureaux gagnent | Actualités du rugby

Hugo Keenan a réussi un triplé alors que Leinster détruisait Connacht lors de la PRO14 Rainbow Cup de samedi

Récapitulez toute l’action de la PRO14 Rainbow Cup de samedi et vendredi dans les deux hémisphères, alors que Leinster, Scarlets, Bulls, Sharks, Munster et Glasgow remportent de grosses victoires …

Connacht 21-50 Leinster

Hugo Keenan a réussi un triplé d’essais alors que Leinster est descendu de 16 points pour remporter sa première victoire en PRO14 Rainbow Cup avec une victoire de 50-21 sur son rival provincial Connacht au Sportsground.

Piqué dans l’action par le bon départ de Connacht, l’équipe de Leo Cullen a annulé les essais de Keenan (2), James Tracy, Ross Molony et Cian Kelleher pour mener 33-16 à la mi-temps.

Avec la sortie européenne de la semaine dernière encore brute, le Lion britannique et irlandais de 2021 Andrew Porter, Scott Fardy et le joueur du match Keenan ont porté leur équipe à huit essais, tandis que Peter Sullivan a ajouté au touché précédent de Caolin Blade pour Connacht.

Un autre choix des Lions de Leinster, le n ° 8 Jack Conan s’est blessé au cours de la première mi-temps, mais cela ressemblait à un retrait préventif.

Écarlates 22-6 Balbuzards

Scarlets a enregistré sa première victoire de la Rainbow Cup avec une victoire de 22-6 sur Ospreys dans des conditions atroces à Llanelli.

Un essai en première mi-temps du pilier serré Alex Jeffries avec un parcours de 17 points de l’arrière latéral du Pays de Galles Leigh Halfpenny a suffi à faire franchir la ligne d’arrivée aux Scarlets.

Tous les Ospreys pouvaient rassembler à six points de la botte de Luke Price.

Requins 34-26 Lions

Les Sharks ont remporté deux victoires sur deux dans la Guinness PRO14 Rainbow Cup SA avec un succès 34-26 contre les Lions.

Jeremy Ward a marqué le premier essai des Sharks en seulement la troisième minute, PJ Botha répondant pour les Lions alors que les mauls des deux équipes causaient des problèmes.

Grant Williams et Thomas du Toit ont profité d’un jeu plus pointu des Sharks avec d’autres essais et c’était 24-12 à la mi-temps après qu’André Warner ait croisé pour les Lions juste avant la pause.

Les Sharks étaient tombés à 13 hommes pendant une période après la mi-temps lorsque Du Toit et Fezokuhle Mbatha ont tous deux reçu un carton jaune pour des infractions lors de la mêlée, mais les Lions n’ont pas réussi à capitaliser sur leur avantage.

Francke Horn a finalement croisé pour un autre essai, mais Kerron van Vuuren a ajouté un score pour les Sharks afin de conserver une bonne avance. Vincent Tshituka a assuré que les Lions ont au moins terminé avec un essai de points bonus, le coup de pied de Curwin Bosch se révélant un avantage majeur pour les Sharks.

Stormers 16-20 taureaux

Madosh Tambwe a marqué deux essais alors que les Bulls remportaient deux victoires consécutives dans la Guinness PRO14 Rainbow Cup SA en battant les Stormers 20-16.

Les Bulls, qui ont vaincu les Lions 24-9 la semaine dernière, ont ouvert le score lorsque Tambwe a couru de sa propre moitié et a évité deux plaqués pour marquer, avec Morne Steyn convertissant.

Evan Roos a répliqué pour les Stormers, avec Damian Willemse ajoutant les extras, avant qu’une pénalité d’Abner van Reenen ne mette l’équipe locale devant.

Les Stormers ont ensuite demandé au capitaine Steven Kitshoff de montrer un carton jaune pour avoir mené avec l’avant-bras et les Bulls ont capitalisé alors que Tambwe a couru sans contestation après que le hooter eut sonné et que Steyn se soit converti.

Après la pause, Steyn et Van Reenan ont échangé des pénalités avant que Chris Smith ne fasse 20-13 contre les Bulls avec une autre pénalité. Van Reenan a réduit le déficit à quatre points mais, bien que les Bulls aient reçu un carton jaune de Nizaam Carr avec neuf minutes à jouer pour un tacle élevé, les Stormers n’ont pas pu en profiter.

Vendredi PRO14

Munster 38-10 Ulster

Conor Murray a célébré sa sélection des Lions britanniques et irlandais avec un essai dans le 38-10 Guinness PRO14 Rainbow Cup de Munster en battant l’Ulster à Thomond Park.

TEMPS PLEIN: Munster 38-10 Ulster Une excellente performance d’équipe assure une autre victoire Interpro 💪 Six essais pour Munster avec Rory Scannell (deux), Conor Murray, Mike Haley, JJ Hanrahan et Andrew Conway à l’atterrissage.#MUNvULS # GuinnessPRO14RainbowCup 🌈 #SUAF 🔴 – Munster Rugby (@Munsterrugby) 7 mai 2021

Rory Scannell et Mike Haley ont également touché le terrain pour faire 19-3 à la mi-temps, ce dernier score après que Will Addison de l’Ulster ait été expulsé pour un tacle élevé.

Le capitaine de l’Ulster, Iain Henderson, est revenu avec un score en début de seconde période, mais un Munster dominant a remporté des victoires consécutives alors que Scannell, JJ Hanrahan et Andrew Conway ont réussi six essais.

Glasgow Warriors 29-19 Édimbourg

Glasgow a devancé un thriller de sept essais alors qu’ils luttaient pour la possession de la Coupe 1872 à Edimbourg.

L’équipe de Richard Cockerill détenait l’argenterie interurbaine au cours des trois dernières années, mais les essais de Cole Forbes, Fotu Lokotui, Fraser Brown et Kyle Steyn ont donné aux Warriors une victoire de 29-19.

La puissance avant d’Édimbourg a vu Dave Cherry, Pierre Schoeman et Stuart McInally s’écraser, mais leur charge tardive est tombée à plat à Scotstoun.

Dans une affaire de mauvaise humeur, les deux équipes ont utilisé la nouvelle règle de défi du capitaine testée dans la PRO14 Rainbow Cup pour alerter avec succès l’arbitre Adam Jones des infractions de carton rouge, avec l’expulsion de Mark Bennett et des Warriors d’Edinburgh, Oli Kebble.

Zebre 20-25 Benetton

Benetton a poursuivi sa victoire choc contre Glasgow en remportant une victoire 25-20 face à son rival italien Zebre dans la Guinness PRO14 Rainbow Cup.

Le triomphe de l’équipe de Trévise contre les Warriors le mois dernier est venu après qu’ils n’ont pas remporté un seul match lors de la saison PRO14 régulière, au cours de laquelle ils ont perdu deux fois contre Zebre.

Cependant, ils ont maintenant deux victoires sur deux dans la Rainbow Cup après un derby durement disputé à Parme.