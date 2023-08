Coupe AFC : Juan Ferrando dit que Mohun Bagan SG « a besoin de temps » pour que les joueurs s’adaptent et s’améliorent

Une défaite en derby n’est pas une préparation idéale pour Mohun Bagan Super Giant avant sa campagne en Coupe AFC et l’entraîneur Juan Ferrando a demandé lundi « plus de temps » pour que son équipe de stars puisse venir seule.

Malgré une équipe de haut niveau, les champions de la Super League indienne n’ont pas réussi à impressionner, perdant face à leurs rivaux du Bengale oriental 0-1 dans un derby de la Coupe Durand samedi, mettant fin à leur séquence de huit victoires consécutives sur quatre ans.

« Nous ne pouvons pas changer le passé, nous essayons d’apprendre et de nous améliorer », a déclaré l’Espagnol lors d’une interaction avec les médias avant son match du deuxième tour préliminaire de la Coupe AFC contre le Macchindra FC du Népal prévu ici mercredi.

Mohun Bagan compte dans ses rangs des joueurs de l’équipe nationale comme Anirudh Thapa, Sahal Abdul Samad, Ashique Kuruniyan, Liston Colaco, Manvir Singh et Anwar Ali. Ils ont également une formation étrangère de premier plan avec Jason Cummings, Armando Sadiku, Dimitri Petratos et Hugo Boumous, entre autres.

Mais, ils ne se sont pas encore fondus en équipe et ont semblé rouillés jusqu’à présent lors des trois matches de la Coupe Durand d’ouverture de la saison.

« Les joueurs comme Cummings, Armando sont venus la semaine dernière, ils ont besoin de temps pour s’adapter. Je sais que tout le monde est enthousiasmé par Cummings et Armando. C’est normal. Ces joueurs ont besoin de temps et s’entraînent pour travailler en équipe.

« N’oubliez pas, c’est difficile de venir en Inde, la mentalité, la culture, beaucoup de choses changent. Il faut avoir confiance dans le processus et y aller étape par étape.

« Match par match, nous allons nous améliorer. La chose la plus importante est le processus. Je suis sûr que lors du prochain match, notre performance serait bien meilleure », a-t-il ajouté.

Ils ont également un nouvel ajout dans le groupe de réflexion de l’équipe, après avoir enrôlé leur ancien entraîneur-chef Antonio Lopez Habas, l’entraîneur ISL le plus titré ayant guidé l’ancien ATK FC vers deux titres ISL et une deuxième place, en tant que directeur technique.

« Nous parlons tout le temps de football et de comment nous améliorer. Le club pense d’une manière, d’un processus. Le travail du nouveau directeur technique et entraîneur est d’essayer de trouver le chemin. C’est impossible de s’améliorer en 2-3 jours, on a besoin de temps. »

Vivre un rêve : Anwar

Ferrando était accompagné de leur défenseur central de 22 ans, Anwar Ali, qui a été signé cette saison après ses exploits lors des triomphes des championnats indiens Intercontinental et SAFF.

Anwar était sous les feux de la rampe lors de la campagne indienne de Coupe du monde U-17 en 2017, mais une maladie cardiaque en 2019 a vu la Fédération indienne de football (AIFF) lui interdire de jouer.

Mais la Haute Cour de Delhi a rendu un verdict en faveur d’Anwar, lui permettant d’exercer son métier de footballeur professionnel.

« C’est un rêve de jouer pour ce club. Chaque footballeur veut jouer pour ce club. Je veux jouer comme avant, comme je jouais avant », a déclaré Anwar.

Jouant son premier derby devant une foule de plus de 50 000 personnes, Anwar avait l’air apathique l’autre jour.

« C’était mon premier derby. C’est très difficile pour moi aussi, tant de gens nous soutiennent. Le résultat n’était pas bon mais j’étais content après le match car j’ai beaucoup apprécié l’ambiance. Je veux dire aux fans que dans les matchs à venir, nous ferons mieux », a-t-il déclaré.

Prêt à donner son meilleur match contre l’équipe népalaise, il a déclaré : « Nous sommes tous prêts, ce sera un match important et difficile. Les garçons sont vraiment excités de jouer à ce jeu, nous avons hâte. »

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)