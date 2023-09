Coupe AFC : Dimitri Petratos Brace aide Mohun Bagan SG à battre l’Odisha FC à 10 4-0

Mohun Bagan Super Giant a ouvert sa campagne de Coupe AFC 2023-2024 en beauté en battant mardi l’Odisha FC, composé de 10 joueurs, 4-0 dans son groupe D au stade Kalinga.

Dimitri Petratos a joué avec un doublé ainsi que des buts de Sahal Abdul Samad et Liston Colaco.

Ce fut un début de match animé avec Mohun Bagan ayant le premier regard sur le but à la septième minute lorsque le tir dévié de Manvir Singh a forcé Amrinder Singh à effectuer un arrêt.

Odisha, qui faisait ses débuts en Coupe AFC, pensait avoir pris l’avantage à la 13e minute lorsque Carlos Delgado a enfilé un ballon en profondeur pour trouver Roy Krishna pour se convertir à bout portant, pour ensuite trouver le but refusé.

Malgré la présence d’Ahmed Jahouh, Mourtada Fall et Krishna en attaque, Odisha a eu du mal à contenir les avancées de Mohun Bagan avec Dimitri Petratos, Armando Sadiku et Hugo Boumous menaçant de trouver le premier but.

Odisha a subi un revers lorsqu’ils ont été réduits à 10 hommes à la 42e minute après que Mourtada Fall ait décroché son deuxième carton jaune, mais les vainqueurs de la Super Coupe ont tenu bon pour maintenir le score à 0-0 avant la pause.

Mohun Bagan n’a pas perdu de temps pour profiter de l’avantage numérique en ouvrant son compte une minute après le début de la reprise, Samad trouvant le filet depuis l’intérieur de la surface grâce au licenciement de Manvir Singh.

Le but a stimulé Mohun Bagan et ils ont été récompensés par leur deuxième but grâce à la conscience de Petratos lorsqu’il a bondi sur un rebond suite à l’effort bloqué de Samad.

Malgré tous leurs efforts pour revenir dans l’égalité, Odisha a pris encore plus de retard en concédant deux fois en l’espace de trois minutes.

Manvir Singh était à nouveau l’orchestrateur, fournissant la passe au bon moment à Colaço pour rentrer chez lui à bout portant à la 79e minute avant que Petratos ne marque son deuxième avec un délicieux lob sur Amrinder Singh après une mauvaise passe en retrait de Moirangthem Thoiba.

Mohun Bagan Super Giant accueillera ensuite Maziya S&RC le 2 octobre, tandis que l’Odisha FC se rendra au Bangladesh pour affronter les Basundhara Kings à la même date.