Alexander Loukachenko a riposté sur son interdiction des Jeux Olympiques.

Le Comité International Olympique (CIO) a suspendu lundi « le président biélorusse » de toutes les manifestations et activités du CIO, y compris les Jeux Olympiques « en raison de » discrimination politique « à l’encontre des athlètes du pays.

Il a déclaré que la direction actuelle du Comité national olympique biélorusse (CNO), présidé par Loukachenko, « n’a pas suffisamment protégé les athlètes ».

« Cela est contraire aux principes fondamentaux de la Charte olympique et affecte donc gravement la réputation du mouvement olympique », a déclaré le président du CIO, Thomas Bach, lors d’une conférence de presse en ligne.

Lukashenko a riposté mardi, affirmant qu’il « irait au tribunal », selon l’agence officielle Belta.

« Ils disent que ce dont je suis coupable, c’est de défendre mon pays », a-t-il ajouté.

Le CNO a également dénoncé les sanctions comme «biaisées» et a déclaré que la politique ne devrait pas interférer avec le sport.

« Nous considérons cette décision comme politiquement motivée, destinée à faire pression sur la direction du CNO », a déclaré l’organisation dans un communiqué.

En août, plus de 300 sportifs de haut niveau ont écrit une lettre ouverte critiquant le président Loukachenko à la suite du résultat contesté des élections dans le pays.

Le groupe, qui comprenait plusieurs médaillés olympiques et des membres d’équipes nationales, a également appelé à la fin des violences policières et à la libération des prisonniers «politiques». Un certain nombre de signataires ont également promis qu’ils feraient preuve de solidarité si l’un d’entre eux faisait face à des représailles, « voire au refus éventuel de concourir pour l’équipe nationale ».

La Biélorussie a été saisie par une vague sans précédent de manifestations d’opposition en cours contre le régime du président Loukachenko.

Début octobre, l’instance olympique avait exprimé son inquiétude face à de multiples alertes d’athlètes biélorusses affirmant être persécutés en raison de leurs opinions politiques.

La suspension du président Loukachenko des Jeux de l’an prochain à Tokyo n’affecte pas les athlètes biélorusses et leur droit de concourir sous leur propre drapeau. Le CIO continuera également à aider à financer la préparation des athlètes biélorusses en leur versant directement des bourses d’études, par opposition au CNO.

Mais le pays risque sa position de co-hôte du championnat du monde de hockey sur glace masculin 2021, et Thomas Bach a déclaré que la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) discuterait de la question dans les prochains jours.

L’autre Lettonie, co-hôte, s’est publiquement distancée de son travail avec le Bélarus depuis les élections contestées.

Loukachenko n’était auparavant pas en mesure d’assister aux Jeux olympiques de 2012 à Londres en raison d’une interdiction de visa de l’Union européenne après une répression précédente qui a suivi une élection contestée.