Coup franc de génie marqué par le défenseur de Dundee United Charlie Mulgrew en Coupe de la Ligue écossaise

Marquer des buts est spécial, surtout si vous marquez le but gagnant pour votre équipe. Cependant, si vous marquez le but de la victoire pour votre équipe, sur coup franc après 15 ans, ce sera certainement quelque chose de très spécial. Quelque chose de similaire s’est produit pour le défenseur de Dundee United, Charlie Mulgrew, qui a fait ses deuxièmes débuts à Dundee après avoir passé cinq ans avec les Blackburn Rovers. Dundee jouait à Arbroath samedi lors d’un affrontement en Coupe de la Ligue écossaise où cela s’est produit.

Les Tangerines ont remporté un coup franc à la 20e minute à environ 40 mètres du but, Mulgrew a intensifié avant de produire un mannequin. L’un de ses coéquipiers a ensuite prétendu qu’il allait frapper le coup franc avec son pied droit avant que Mulgrew ne se retourne vers le ballon et n’en frappe un doux avec sa gauche alors que le gardien d’Arbroath Derek Gaston est également resté immobile sur le bord de sa boîte de six mètres.

Le coup franc sensationnel de Mulgrew a suffi aux hommes de Tam Courts, devant 500 fans à domicile une fois de plus, alors qu’ils se préparent à se rendre à East Fife pour terminer la section mardi soir. Ce but était suffisant pour que Dundee remporte le match et se qualifie pour les huitièmes de finale de la Premier Sports Cup, alors qu’ils sont en tête du groupe B avec neuf points.

Les fans de Dundee United se sont ensuite rendus sur Twitter pour célébrer leur victoire et se réjouir de l’éclat produit par le joueur de 35 ans.

Ce but rappelle également le souvenir du but que Paco Alcacer a marqué contre le Werder Brême en 2018. La seule différence étant qu’Alcacer n’était pas le coup franc à l’époque et un deuxième joueur n’a pas produit de mannequin.

La Coupe de la Ligue écossaise, actuellement connue sous le nom de Premier sport Cup pour des raisons de sponsoring, est une compétition de football ouverte à tous les clubs de la Scottish Professional Football League (SPFL).

