Coup dur pour Tony Adams de Strictly alors qu’il risque de se déguiser pour avoir fait la promotion de sa propre marque de vêtements à l’affiche – l’avez-vous remarqué ?

La star de STRICTLY, Tony Adams, fait face à un dénigrement pour avoir fait la promotion de sa propre marque de vêtements dans la série.

L’ancien skipper d’Arsenal et d’Angleterre, 56 ans, portait deux articles de sa collection Tony Adams lors du spectacle de samedi soir.

Tony Adams de Strictly Come Dancing est dans l’eau chaude pour avoir « enfreint » les règles commerciales strictes de la BBC en raison de sa tenue[/caption]

Il a enfreint les règles strictes de la BBC en matière de publicité.

Tony n’a pas réussi à dissimuler le logo de sa marque sur un t-shirt blanc et une chemise bleu pâle lors de séquences, vues par près de neuf millions de téléspectateurs, de répétitions avec sa partenaire professionnelle Katya Jones.

Un initié du spectacle a déclaré: «Tony n’était pas clair sur les règles.

« Il ne pensait pas qu’il faisait du mal.

“Il dansait juste dans des vêtements dans lesquels il se sentait à l’aise, qui faisaient justement partie de sa collection.

“Strictement les patrons vont lui parler et s’assurer qu’il respecte leurs règles pour le spectacle de ce week-end.”

Tony a dissimulé la marque sur les vêtements qu’il a portés d’autres entreprises de vêtements de sport lors des répétitions plus tôt dans la série, y compris un haut Umbro England dans lequel il a joué lors de la Coupe du monde 1998.

Il portait même un haut de survêtement anglais à l’envers pour une pièce devant la caméra afin de cacher la marque évidente.





Tony a lancé sa collection de vêtements en 2019.

Il a utilisé ses enfants pour modéliser la gamme dans le cadre d’une campagne publicitaire et les vêtements sont disponibles à l’achat sur son site Web, aux côtés de ses livres les plus vendus.

Le logo représente son numéro de maillot Arsenal No6 et sa célébration de but contre Everton en 1998, lorsqu’il a marqué le dernier but lors d’une victoire 4-0 pour assurer le titre de Premier League des Gunners.

En 2011, la célébration a été immortalisée dans une statue à l’extérieur de l’Emirates Stadium.

L’homme d’un club a fait 669 apparitions pour Arsenal, remportant dix grands honneurs.

Tony espère ajouter la boule scintillante Strictly à sa collection de trophées après avoir progressé jusqu’à la semaine prochaine de la compétition.

Bien qu’ils soient en bas du classement après son cha-cha-cha sur le thème de la tribune, Tony et Katya ont réussi à éviter la danse redoutée pendant une autre semaine.

La juge en chef Shirley Ballas lui a dit: «Je t’aime beaucoup.

“Continuez parce que vous êtes l’essence même de la série.”

La paire est à 40-1 pour gagner, avec la star de CBBC Hamza Yassin et son partenaire professionnel Jowita Przystał les favoris des bookmakers.

La BBC a refusé de commenter.

Tony et sa partenaire professionnelle Katya Jones ont réussi à éviter la danse redoutée pendant une autre semaine samedi[/caption]