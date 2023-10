Coup dur pour TikTok et ses projets d’achats en ligne

L’Indonésie a interdit transactions de commerce électronique sur les plateformes de médias sociaux, a déclaré mercredi le ministre du Commerce, en s’attaquant à l’application vidéo courte TikTok, qui redouble d’efforts sur la plus grande économie d’Asie du Sud-Est pour stimuler son activité de commerce électronique.

Le gouvernement a déclaré que cette décision, qui entre en vigueur immédiatement, vise à protéger les commerçants et les marchés hors ligne, ajoutant que les prix d’éviction sur les plateformes de médias sociaux menacent les petites et moyennes entreprises.

Cette décision intervient trois mois seulement après que TikTok s’est engagé à investir des milliards de dollars en Asie du Sud-Est, principalement en Indonésie, au cours des prochaines années, dans le cadre d’un effort majeur pour développer sa plateforme de commerce électronique TikTok Shop.

TikTok avait une semaine pour se conformer à la réglementation ou faire face à la menace de fermeture

TikTok, propriété du chinois ByteDance, compte 125 millions d’utilisateurs mensuels actifs en Indonésie et cherche à transformer cette large base d’utilisateurs en une source majeure de revenus pour le commerce électronique.

Un porte-parole de TikTok Indonésie a déclaré qu’il poursuivrait une voie constructive et était « profondément préoccupé » par l’annonce, « en particulier par la façon dont elle aurait un impact sur les moyens de subsistance des six millions » de vendeurs locaux actifs sur TikTok Shop.

Le ministre indonésien du Commerce, Zulkifli Hasan, a déclaré mercredi aux journalistes que le règlement visait à garantir une concurrence commerciale « juste et juste », ajoutant qu’il visait également à garantir la protection des données des utilisateurs.

Il a mis en garde contre le fait de laisser les médias sociaux devenir à la fois une plateforme de commerce électronique, une boutique et une banque.

Commerce électronique TikTok

La nouvelle réglementation exige également que les plateformes de commerce électronique en Indonésie fixent un prix minimum de 100 dollars pour certains articles achetés directement à l’étranger, selon le document réglementaire examiné par Reuters, et que tous les produits proposés doivent répondre aux normes locales.

Zulkifli a déclaré que TikTok avait une semaine pour se conformer à la réglementation ou faire face à la menace de fermeture. Le vice-ministre indonésien du Commerce, Jerry Sambuaga, a cité plus tôt ce mois-ci les fonctionnalités de diffusion en direct de TikTok comme un exemple de personnes vendant des produits sur les réseaux sociaux.

Le cabinet de recherche BMI a déclaré que TikTok serait la seule entreprise touchée par l’interdiction des transactions et qu’il était peu probable que cette décision nuise à la croissance du secteur du marché numérique.

Le marché indonésien du commerce électronique est dominé par des sociétés telles que Tokopedia de la société technologique locale GoTo, Sea’s Shopee et Lazada du géant chinois du commerce électronique Alibaba.

Les transactions de commerce électronique en Indonésie se sont élevées à près de 52 milliards de dollars l’année dernière, dont 5 % ont eu lieu sur TikTok, selon les données du cabinet de conseil Momentum Works. L’Indonésie fait partie des rares marchés sur lesquels TikTok a lancé TikTok Shop, car il cherche à tirer parti de sa large base d’utilisateurs dans le pays.

Ses 125 millions d’utilisateurs mensuels actifs en Indonésie sont presque à égalité avec ses chiffres d’utilisateurs pour l’Europe et derrière les utilisateurs américains de plus de 150 millions. TikTok a lancé un service d’achat en ligne aux États-Unis au début du mois. — Dewi Kurniawati, Stefanno Sulaiman, Fransiska Nangoy, Stanley Widianto et Johan Purnomo, (c) 2023 Reuters