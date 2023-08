Coup dur pour Rishi Sunak alors que les électeurs ne lui attribuent pas le mérite de la baisse de l’inflation

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak n’obtient pas le mérite de la baisse de l’inflation alors qu’il s’agit de sa principale promesse aux électeurs, selon un sondage.

Au lieu de cela, les électeurs sont plus susceptibles de croire que la Banque d’Angleterre est responsable de la maîtrise des hausses de prix.

Un sondage YouGov pour Les temps a constaté que seulement 8% des électeurs pensent que la politique gouvernementale a conduit à la baisse de l’inflation le mois dernier.

Pendant ce temps, 17 pour cent des électeurs pensent que la série incessante de hausses de taux d’intérêt de la Banque a fait baisser l’inflation.

Le taux d’inflation est tombé à 6,8% en juillet, contre 7,9% en juin et 10,1% en janvier, selon les chiffres officiels.

La baisse est survenue alors que la Banque d’Angleterre a augmenté ses taux d’intérêt 14 fois, passant de 0,25 % il y a 18 mois à 5,25 % aujourd’hui. Les augmentations de la Banque ont suscité des critiques quant à l’incidence des taux plus élevés sur les prêts hypothécaires et autres emprunts.

Le chancelier Jeremy Hunt a affirmé que le gouvernement « travaillait en étroite collaboration » avec la banque centrale pour respecter l’engagement du Premier ministre de réduire de moitié l’inflation cette année.

Il a souligné que le gouvernement poursuivait « des dépenses publiques responsables, en limitant les factures d’énergie, en supprimant les obstacles au travail et en gelant les taxes sur les carburants » pour ralentir le taux d’augmentation des prix.

Et M. Sunak a réagi à la baisse de l’inflation du mois dernier en affirmant que « le plan fonctionne ».

« Si nous nous en tenons au plan que j’ai établi, nous y parviendrons », a-t-il déclaré.

Mais, malgré les prévisions de la Banque, M. Sunak est sur la bonne voie pour atteindre son objectif, les résultats du sondage seront un coup dur pour le Premier ministre. Et même parmi les électeurs conservateurs, seulement 12% ont cité la politique gouvernementale comme responsable de la baisse.

Le sondage YouGov a suggéré que la raison la plus courante pour laquelle les électeurs pensent que l’inflation a baissé est des facteurs externes tels que la chute des prix mondiaux du pétrole et du gaz.

Plus d’un tiers du public a déclaré que des facteurs externes étaient responsables, tandis que 31 % ont déclaré qu’ils ne savaient pas pourquoi l’inflation diminuait.

Malgré la baisse, l’inflation reste toujours plus du triple de l’objectif de 2% de la Banque d’Angleterre, ce qui signifie une compression continue des budgets des ménages.

Le sondage a également montré que les électeurs s’attendaient massivement à une détérioration de leur situation au cours des 12 prochains mois, ce qui créerait des problèmes pour les espoirs conservateurs avant les élections générales prévues l’année prochaine.

Seulement 15% des personnes interrogées ont déclaré à YouGov qu’elles s’attendaient à se sentir mieux à cette époque l’année prochaine, tandis que trois fois plus ont déclaré qu’elles se sentiraient plus pauvres.

Et, dans un coup de pouce pour le Labour, l’écart entre Sir Keir Starmer et M. Sunak sur qui ferait un meilleur Premier ministre s’est creusé. Plus d’un tiers ont opté pour Sir Keir, tandis que moins d’un quart des personnes interrogées ont déclaré qu’elles préféreraient M. Sunak.