Coup dur pour Rishi Sunak alors que le plan rwandais subit sa première défaite à la Chambre des Lords | Actualités politiques

La Chambre des Lords a défié Rishi Sunak de voter contre la ratification du nouveau traité entre le Royaume-Uni et le Rwanda – ce qui pourrait s’avérer préjudiciable au projet de loi sur la sécurité du Rwanda.

La chambre haute votait suite à un rapport de la semaine dernière recommandant de ne pas ratifier le traité.

Cela vient après Rishi Sunak a mis ses pairs au défi de ne pas « contrecarrer la volonté du peuple ».

Les pairs ont voté par 214 voix contre 171 pour ne pas ratifier l’accord.

Lord Peter Goldsmith, du Parti travailliste, qui a proposé le débat, a déclaré que le rapport avait été soutenu à l’unanimité par le Comité des accords internationaux (IAC), multipartite, y compris l’allié de Boris Johnson, Lord Eddy Lister.

La Chambre des Lords ne peut que signaler que la signature d’un traité est retardée. Cependant, si les Communes votent de la même manière, cela peut retarder la signature du traité.

Le libellé de la motion disait : « Cette Chambre décide, conformément à l’article 20 de la loi de 2010 sur la réforme constitutionnelle et la gouvernance, que le gouvernement de Sa Majesté ne devrait pas ratifier l’accord entre le Royaume-Uni et le Rwanda sur un partenariat en matière d’asile tant que les protections qu’il offre n’auront pas été pleinement appliquées. mis en œuvre.”

C’est sur ce traité – qui contient les accords qui disent que le Rwanda est « sûr » – que le Projet de Loi sur la Sécurité du Rwanda a été déposé.

Le projet de loi sera débattu devant les Lords à partir de la semaine prochaine.

Avant le vote, les pairs ont débattu pendant plusieurs heures de l’accord avec le Rwanda – et ont même répondu aux commentaires du Premier ministre la semaine dernière.

Lord Vernon Coaker, du parti travailliste, a déclaré : “Personne, et notamment le Premier ministre, ne devrait tenir des conférences de presse pour nous expliquer quel est notre rôle, alors que tout ce que nous cherchons à faire est de l’améliorer et d’agir dans le cadre de notre rôle constitutionnel.”

Il a ajouté : « Le gouvernement n’a pas fourni de preuves pour étayer ce qu’il dit devoir être fait, que ce soit au comité ou au [the House of Lords].

“Alors, comment pouvons-nous déterminer si le Rwanda est sûr alors que les éléments mêmes dont il dépend ne nous ont pas été fournis ? Et c’est ce que dit le comité.”

Lord Goldsmith, qui était procureur général sous Tony Blair, a déclaré à ses pairs que le Parlement ne peut pas dire si le Rwanda est « sûr » parce que les mesures contenues dans le traité n’ont pas été introduites ou ne se sont pas révélées fonctionnelles.

Le rapport de l’IAC indique que « certains aspects des dispositions de surveillance prévues par le traité sont flous ou incomplets ».

Il a également déclaré que le comité de surveillance proposé pour surveiller le système au Rwanda avait des “pouvoirs faibles”.

A l’autre extrémité du spectre, l’ancien ministre conservateur des Affaires étrangères, Lord David Howell, a critiqué “le ton plutôt condescendant qu’on entend dans certains commentaires sur le Rwanda”.

Soulignant que la nation était membre du Commonwealth, il a déclaré : « Je peux comprendre l’exaspération du gouvernement rwandais et celle des hauts responsables juridiques face à l’implication selon laquelle leur système doit d’une manière ou d’une autre être renforcé, remanié et renouvelé pour le mettre à la hauteur. grattez-vous et soyez appelé en sécurité.

Mais le libéral-démocrate Lord Jeremy Purvis a raconté comment il pensait avoir été « espionné » après avoir rencontré un leader de l’opposition à Kigali, la capitale de la nation africaine.

Un porte-parole travailliste a déclaré : « Le gouvernement se démène désespérément pour essayer de blâmer quelqu’un d’autre pour le chaos de ses petits bateaux.

“Il s’agit d’un amendement multipartite bénéficiant du soutien de l’ensemble de la Chambre des Lords et qui demande simplement au gouvernement de mettre en œuvre correctement les normes et les garanties du traité sur le Rwanda auxquelles il s’est en théorie engagé.

“Il est fondamentalement faux de dire que cette mesure bloque quoi que ce soit. Ils devraient arrêter de blâmer tout le monde pour leur chaos.”

Un pair conservateur a voté contre la ratification du traité : Alexander Scrymgeour, le 12e comte de Dundee, qui est membre héréditaire des Lords.

Downing Street a déclaré plus tôt lundi que le gouvernement avait toujours pour objectif de faire décoller les vols ce printemps.