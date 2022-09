Coup dur pour Poutine alors que le chef des espions est tué dans une frappe ukrainienne « précise » avec un missile fabriqué aux États-Unis avant le discours du tyran

VLADIMIR Poutine a subi un autre revers alors que son chef espion a été tué dans une frappe de missile ukrainien.

Le colonel Aleksey Katerinichev a été fustigé lors d’une frappe « ponctuelle » aujourd’hui – quelques heures seulement avant que le tyran ne prononce un discours déclarant officiellement quatre régions d’Ukraine comme russes.

Le colonel Aleksey Katerinichev a été tué dans une frappe « ponctuelle » 1 crédit : East2West

Sa mort est un coup dur pour Poutine, qui a prononcé aujourd’hui un discours déclarant officiellement quatre régions d’Ukraine comme la Russie Crédit : AP

Katerinichev, le chef adjoint des forces d’occupation russes dans la région de Kherson – l’une des quatre zones “annexées” par Poutine – a été touché par un missile HIMARS de fabrication américaine, a-t-on rapporté.

Une source a déclaré à l’agence de presse publique russe TASS : “Deux roquettes ont touché la maison dans laquelle il se trouvait”.

Katerinichev se trouvait au centre de la ville de Kherson lorsqu’il a été touché.

Sa mort est un coup dur pour les forces d’occupation et soulève des questions sur le contrôle de Moscou sur des zones qui, selon elle, font désormais partie de la Russie.

Katerinichev était un vétéran de plus de 20 opérations antiterroristes et a également servi dans les gardes-frontières russes – qui font partie du FSB – et les forces d’urgence du pays.

Cela vient au milieu des informations selon lesquelles Alexei Nagin, commandant de la tristement célèbre escouade terroriste Wagner Group, a été tué en Ukraine.

L’homme de 41 ans a été retrouvé mort près de Bakhmut le 20 septembre, selon des informations.

La communauté internationale du renseignement InformNapalm a publié sur Telegram que Nagin avait été tué en Ukraine après avoir servi dans des opérations militaires en Tchétchénie, en Géorgie, en Syrie et en Libye.

On ne sait pas comment il est mort, mais des images de ses funérailles ont été partagées sur les réseaux sociaux.

Le mois dernier, des mercenaires pro-russes en Ukraine ont été tués dans une frappe à la roquette après qu’une photo ait révélé la position de leur QG.

Les hommes durs du groupe Wagner ont été anéantis après qu’un propagandiste de Poutine ait publié une photo qui comprenait un nom de rue.

La mort de Katerinichev est survenue peu de temps avant que Poutine ne déclare quatre régions de l’Ukraine comme faisant partie de la Russie dans la plus grande saisie de terres depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le tyran organise aujourd’hui une grande cérémonie de signature au Kremlin pour accueillir les quatre régions volées de l’Ukraine en Russie alors que sa guerre de sept mois entre dans une nouvelle phase terrifiante.

Poutine a officiellement signé des décrets déclarant Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia comme territoire russe à la suite d’une série de référendums fictifs.

L’accaparement impitoyable des terres a été officialisé dans la salle Georgievsky du Grand Palais du Kremlin lors d’une cérémonie de signature – bien que Poutine ait tardé à se présenter à l’énorme rassemblement de ses copains.

LE JOUR Z DE VLAD

Poutine a déclaré: “Les gens ont fait leur choix – et ce choix ne fait aucun doute.”

Le dirigeant russe a juré de “défendre notre terre par tous les moyens”.

Il a également observé une minute de silence pour les “héros de la Russie” qui sont morts lors de sa désastreuse invasion de l’Ukraine.

Une scène avec des écrans vidéo géants a été installée sur la Place Rouge de Moscou pour les célébrations farfelues, avec un concert pop prévu.

Les quatre régions annexées couvrent quelque 90 000 km2, soit environ 15 % de l’Ukraine – à peu près la taille de la Hongrie ou du Portugal.

Des panneaux d’affichage à travers Moscou déclaraient : “Donetsk, Louhansk, Zaporizhzhia, Kherson – Russie !”

La décision scandaleuse de Poutine a fait craindre qu’il ne lance une frappe nucléaire pour protéger son soi-disant territoire russe.

Alors que les féroces forces ukrainiennes repoussent ses troupes dans le nord-est du pays, on craint que le tyran ne tente maintenant de recadrer la contre-offensive éclair comme une attaque contre la souveraineté de la Russie.

Il a averti que la Russie était prête à utiliser “tous les moyens à sa disposition” pour contrer les menaces potentielles sur son territoire.

Le Kremlin a déclaré que toute attaque contre les parties nouvellement annexées de l’Ukraine serait considérée comme une attaque contre la Russie elle-même – ajoutant que ses troupes se battraient pour prendre l’ensemble de la région orientale du Donbass.

Et on craint de plus en plus que les Ukrainiens vivant dans les zones contrôlées par la Russie ne soient enrôlés pour combattre dans la guerre de Poutine.

Poutine rencontrera les dirigeants de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lougansk soutenues par la Russie, ainsi que les dirigeants installés par la Russie dans les parties de Kherson et de Zaporizhzhia que ses forces occupent.