Coup dur pour Poutine alors que l’Allemagne et les États-Unis confirment qu’ils enverront des chars en Ukraine | Nouvelles du monde

L’Allemagne fournira à l’Ukraine 14 chars Leopard 2 et a autorisé ses alliés à envoyer les leurs également – ​​malgré les menaces de la Russie – tandis que les États-Unis ont confirmé qu’ils enverraient plus de 31 chars Abrams M1 et assureraient la formation des troupes du pays.

Le déménagement depuis l’Allemagne signifie que d’autres pays – comme la Pologne et l’Espagne – ont des stocks de chars Leopard 2 et peuvent désormais les fournir à Kyiv.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré à Sky News qu’il était “très heureux” et “reconnaissant” de la décision de Leopard 2 – mais averti que la quantité et le délai de livraison des véhicules sont “critiques”.

“Ce n’est pas une menace offensive pour la Russie”, a déclaré mercredi le président américain Joe Biden lors d’une conférence de presse après avoir confirmé que des chars seraient envoyés en Ukraine.

Il a déclaré que les États-Unis et leurs alliés “continueront de faire tout leur possible pour soutenir l’Ukraine”, ajoutant que Vladimir Poutine “avait tort… nous sommes unis”.

M. Biden a déclaré que la capacité blindée était “essentielle pour l’Ukraine” et que les États-Unis “entraîneront les troupes ukrainiennes dès que possible”, ajoutant que l’Allemagne a “vraiment intensifié son soutien” aux troupes de M. Zelenskyy.

Les États-Unis ont déclaré plus tôt qu’ils fourniraient la formation et les fournitures nécessaires pour faire fonctionner et faire fonctionner leurs chars M1 Abrams dans le cadre de leur “engagement à long terme que nous avons envers les chefs de file de la défense de l’Ukraine”, a déclaré un haut responsable de l’administration.

“En plus des Abrams, nous achetons également huit véhicules de dépannage M88”, a déclaré le responsable.

Il est entendu que le programme d’aide militaire américain vaut 400 millions de dollars (323 millions de livres sterling).

La décision des États-Unis a été prise en coordination avec l’Allemagne, à la suite de conversations diplomatiques entre les deux pays.

M. Biden a également eu des conversations avec le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre Rishi Sunak et le Premier ministre italien Giogia Meloni sur le soutien à l’Ukraine ce matin.

Quels pays envoient des chars en Ukraine ? Les États-Unis enverront 31 chars M1 Abrams

L’Allemagne enverra 14 chars Leopard 2 A6

Le Royaume-Uni a annoncé qu’il enverra 14 chars Challenger 2

La Pologne s’est engagée à envoyer 14 chars Leopard 2

Hier, Moscou a averti Berlin que l’envoi de chars “n’augure rien de bon pour les relations futures” – et a déclaré aux États-Unis que s’ils autorisaient une telle décision, ce serait une “provocation flagrante”.

L’ambassade de Russie à Berlin a condamné la décision de l’Allemagne comme « extrêmement dangereuse » et une « escalade » du conflit « vers un nouveau niveau de confrontation ».

Dans un communiqué, il a déclaré que “des chars de combat avec des croix allemandes seront à nouveau envoyés sur le ‘front oriental’, ce qui entraînera inévitablement la mort non seulement de soldats russes, mais aussi de la population civile”.

“Cela détruit les vestiges de la confiance mutuelle, cause des dommages irréparables à l’état déjà déplorable des relations russo-allemandes, jette un doute sur la possibilité de leur normalisation dans un avenir prévisible”, a-t-il ajouté.

Kyiv plaide depuis des mois pour que les nations occidentales envoient des chars de combat modernes pour donner à ses forces la puissance de feu et la mobilité dont elle espère qu’elles permettront de percer les lignes défensives russes et de reprendre le territoire occupé par Russie.

“Cette décision suit notre ligne bien connue consistant à soutenir l’Ukraine au mieux de nos capacités”, a déclaré mercredi le chancelier allemand Olaf Scholz dans un communiqué. “Nous agissons de manière étroitement coordonnée au niveau international.”

S’adressant au parlement allemand, il a déclaré qu’il n’y aurait pas de troupes au sol ou d’avions de chasse envoyés à Ukraine.

Bien que l’Ukraine dispose de stocks de chars de fabrication soviétique, le président Zelensky dit que ses forces ont besoin d’armes plus nombreuses, plus rapides et plus meurtrières – en particulier des chars occidentaux – pour repousser les Russes.

Image:

Un char Leopard 2 A6 lors d’un exercice d’entraînement à Bergen, en Allemagne. Photo de fichier : AP



Il y avait eu un sentiment de frustration chez certains alliés de l’Allemagne face au retard dans l’autorisation des Léopards à se rendre en Ukraine.

Première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, des chars allemands combattront sur le sol européen

Siobhan Robbins de Sky à Berlin a déclaré que le retard dans la décision de la chancelière allemande était motivé par la crainte qu’il n’intensifie la guerre ou ne fasse Allemagne une cible.

“C’est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que des chars de combat allemands combattront sur un champ de bataille européen”, a-t-elle déclaré.

“La chancelière a dû équilibrer les besoins de l’Ukraine avec la sécurité et le soutien des Allemands.”

De récents sondages d’opinion ont montré que les électeurs allemands étaient divisés sur cette idée.

La décision allemande intervient après la Le Royaume-Uni a annoncé qu’il fournirait 14 chars Challenger 2qui a été largement considérée comme une tentative de persuader d’autres alliés d’envoyer des léopards, dont les stocks sont beaucoup plus élevés à travers l’Europe.

La décision des chars allemands est un gros problème – voici pourquoi Dominique Waghorn Rédactrice Affaires Internationales @DominicWaghorn L’Allemagne est coincée dans une position atroce. D’une part, pour des raisons historiques évidentes, il ne veut pas être vu en tête face à la Russie. D’autre part, il se trouve qu’il produit et fournit une arme qui pourrait s’avérer cruciale dans la guerre de l’Ukraine contre Poutine. C’est du moins ainsi que les responsables allemands ont expliqué leur situation difficile concernant le char de combat Leopard 2. Leurs critiques lors du débat furieux sur les chars de la semaine dernière disent que c’est une excuse. Il est grand temps que l’Allemagne agisse à sa pointure géopolitique, disent-ils, à l’avant-garde des nations européennes. Avec ses prouesses économiques et sa position en Europe viennent des responsabilités et ils devraient cesser de s’en dérober. Quoi qu’il en soit, la décision de l’Allemagne d’envoyer des Léopards, finalement et douloureusement prise, est un gros problème. Cela fera une grande différence peut-être de manière décisive dans un sens militaire. Mais géopolitiquement, cela envoie un message clair quoique tardivement à Poutine que l’Occident reste uni et déterminé à l’arrêter quelles que soient ses tentatives maladroites de chantage nucléaire. Les Allemands sont inquiets face à une agression militaire en raison de leur passé nazi. Certains se sont inquiétés à l’idée que des chars allemands roulent à nouveau vers l’est pour tuer des Russes comme ils l’ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont également été fiers de leur politique d’Ostpolitik, tournée vers l’Est, de normalisation des relations avec la Russie et du rôle qu’elle a joué dans la fin de la guerre froide. Mais les critiques disent qu’ils ont été dans une confusion. Les chars sont envoyés non pas pour attaquer mais pour défendre. Et l’année dernière a prouvé que l’Ostpolitik était une relique du passé ou du moins avait besoin d’une refonte urgente. Leur chancelier Olaf Scholz l’a dit dans un discours lorsqu’il a déclaré que l’Allemagne avait atteint un Zeitenwende ou un tournant historique. Berlin dit qu’il ne voulait pas être vu prendre la tête des chars et n’a agi que maintenant que les États-Unis ont accepté de les envoyer également. Mais la Grande-Bretagne avait déjà pris l’initiative en envoyant des Challengers. Plutôt que d’être considérée comme un joueur d’équipe agissant par consensus, la semaine dernière, l’Allemagne a traîné les pieds, apparemment confuse et incertaine quant à son rôle dans la coalition. C’est regrettable car, en réalité, l’Allemagne a donné des sommes énormes pour aider l’Ukraine. Il a agi maintenant, mais le mal à sa réputation est fait.

“Un grand pas vers l’arrêt de la Russie”

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a salué cette décision comme “la bonne décision des alliés et amis de l’OTAN”.

“Aux côtés des Challenger 2, ils renforceront la puissance de feu défensive de l’Ukraine. Ensemble, nous accélérons nos efforts pour que l’Ukraine gagne cette guerre et assure une paix durable”, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, qui faisait partie de ceux qui critiquaient la réticence de l’Allemagne, a également salué la décision comme un “grand pas vers l’arrêt de la Russie”.

Plus tôt cette semaine, il avait déclaré qu’il était prêt à former une “coalition plus petite” de pays qui enverraient de toute façon leurs chars en Ukraine.

“Bouffée de panique” à propos de la Russie

Cela survient alors que les services de renseignement britanniques suggéraient que le char le plus moderne de Russie avait été envoyé dans la zone de guerre alors qu’il n’était pas pleinement opérationnel.

“Ces derniers mois, les forces russes déployées étaient réticentes à accepter la première tranche de T-14 qui leur était allouée car les véhicules étaient en si mauvais état”, a déclaré le ministère britannique de la Défense dans sa dernière mise à jour Twitter.

“On ne sait pas exactement quels aspects des véhicules ont provoqué cette réaction, mais au cours des trois dernières années, des responsables russes ont publiquement décrit des problèmes avec le moteur et les systèmes d’imagerie thermique du T-14.

“Par conséquent, il est peu probable que les chars T-14 déployés aient satisfait aux normes habituelles pour que les nouveaux équipements soient jugés opérationnels”, a ajouté le ministère de la Défense.

La Russie a été “paniquée” par la décision de Berlin et a déployé son nouveau char en service actif malgré les défauts signalés, selon le vice-maréchal de l’air à la retraite Sean Bell.

“Il y a juste une bouffée de panique dans la façon dont la Russie réagit ici”, a-t-il déclaré à Sky News.

“Presque certainement parce que la Russie se rend compte à quel point la question des chars, des chars occidentaux à l’Ukraine, pourrait être décisive dans ce conflit.”

“Catastrophe mondiale”

Introduit pour la première fois en 1979, le Leopard 2 offre une bonne protection contre les obus perforants et les armes guidées antichars.

Berlin a déclaré qu’il prévoyait de commencer rapidement à former des équipages de chars ukrainiens en Allemagne. Le package en cours de constitution comprendra également la logistique, les munitions et la maintenance.

Dimanche, le président de la chambre basse du parlement russe, le président de la Douma d’Etat, Viatcheslav Volodine, a déclaré : “La fourniture d’armes offensives au régime de Kyiv conduirait à une catastrophe mondiale.

“Si Washington et l’OTAN fournissent des armes qui seraient utilisées pour frapper des villes pacifiques et tenter de s’emparer de notre territoire comme ils menacent de le faire, cela déclencherait des représailles avec des armes plus puissantes.”