Coup dur pour les vacances alors que la France EXCLUE des lois de voyage assouplies en raison des craintes de variantes en Afrique du Sud

Les VACANCES en France ont été plongées dans le chaos ce soir alors que les ministres ont décidé d’exclure la France des règles de voyage assouplies.

Le Premier ministre lèvera les restrictions intransigeantes pour des millions de vacanciers à double coup à partir de lundi dans le cadre de la «Journée de la liberté» tant attendue.

La France restera sur la liste ambre pour l’instant Crédit : AFP

Mais les règles ne s’appliqueront pas à notre voisin le plus proche en raison des craintes suscitées par la variante sud-africaine à propagation rapide, désormais connue sous le nom de Beta.

Les Britanniques qui ont reçu deux doses il y a au moins deux semaines ne pourront plus passer la quarantaine au point chaud des vacances grâce à la répression.

Les voyageurs devront toujours rester à l’intérieur pendant 10 jours par crainte de la propagation rapide de la variante bêta à travers la Manche, qui, selon les scientifiques, pourrait être plus résistante aux vaccins.

La France restera pour l’instant sur la liste orange, ce qui signifie que les voyageurs de retour pourront s’isoler chez eux plutôt que dans des hôtels de quarantaine coûteux.

Des millions de personnes en quête de soleil sont confrontées à des semaines d’incertitude pendant leurs vacances et à de longues périodes d’isolement s’ils décident de s’y rendre.

‘MESURE PRÉVENTIVE’

Une source gouvernementale a déclaré hier soir: « Il y a des inquiétudes concernant les niveaux de la variante bêta en France et l’efficacité du vaccin.

« Il s’agit d’une mesure de précaution pendant que nous obtenons plus de données. »

Il est entendu que les voyageurs devront toujours passer des tests PCR les deux et huit jours, et pourront passer un test du cinquième jour pour être libérés, s’il revient négatif.

La nouvelle va précipiter les plans de milliers de vacances en famille en France, quelques jours seulement avant la fermeture des écoles pour l’été, sans date de fin en vue pour la levée des règles.

Les ministres garderont un œil sur la situation et rassembleront plus de données avant d’apporter d’autres modifications aux listes de voyage. Les taux de la variante bêta sont actuellement les plus élevés à Paris, la capitale de la France et dans la grande région Île-de-France.

Les autorités françaises obligent toute personne qui n’a pas subi de double piqûre à se mettre en quarantaine pendant sept jours après son arrivée – et ne sont autorisées à voyager dans le pays que dans des circonstances exceptionnelles.

Mais les Britanniques avec les deux doses sont exempts de quarantaine tant qu’ils montrent leur preuve de vaccination et un test Covid négatif avant de voler.

LISTE DES ZONES ROUGES

Cela est arrivé alors que la Bulgarie a interdit hier soir aux voyageurs britanniques d’entrer dans le pays à partir de la semaine prochaine, grâce à la spirale des cas au Royaume-Uni.

La nation du sud-est de l’Europe a inscrit le Royaume-Uni sur sa « liste de zone rouge » à haut risque avec une série d’autres pays.

Un énorme 50 000 nouveaux cas de Covid ont été enregistrés hier, quelques jours seulement avant que les ministres ne se préparent à lever toutes les restrictions légales restantes la semaine prochaine.

Les règles s’appliqueront à toute personne ayant séjourné en France au cours des dix derniers jours – et cela inclut le passage par là pour rentrer au Royaume-Uni.

Les exemptions existantes de la liste orange pour les travailleurs clés, y compris les transporteurs, resteront en place.

Le secrétaire à la Santé et aux Affaires sociales, Sajid Javid, a déclaré ce soir : « Nous avons toujours été clairs sur le fait que nous n’hésiterons pas à prendre des mesures rapides à nos frontières pour arrêter la propagation du COVID-19 et protéger les gains réalisés par notre programme de vaccination réussi.

« Avec la levée des restrictions lundi à travers le pays, nous ferons tout notre possible pour garantir que les voyages internationaux se déroulent de la manière la plus sûre possible et protéger nos frontières de la menace de variantes.

« Le secrétaire aux Transports Grant Shapps a insisté sur le fait que la « priorité absolue » des ministres était de protéger la santé publique au Royaume-Uni – et a exhorté tous ceux qui voyagent à consulter les règles de voyage avant de partir.

Le directeur général de l’Agence britannique de sécurité sanitaire, le Dr Jenny Harries, a déclaré: « Alors que les vaccins nous aident à renverser la vapeur contre ce virus, nous devons continuer à procéder avec prudence.

« Cela signifie maintenir nos défenses contre les nouvelles variantes et protéger nos progrès durement gagnés grâce au déploiement exceptionnel de la vaccination. »