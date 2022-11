Coup dur pour les États vulnérables alors que Rishi Sunak évite les appels aux réparations climatiques

Inscrivez-vous à l’e-mail d’Independent Climate pour recevoir les derniers conseils sur la sauvegarde de la planète Recevez notre e-mail gratuit sur le climat

Rishi Sunak a porté un coup dur aux pays en développement les plus durement touchés par le changement climatique en évitant les appels du Royaume-Uni à contribuer aux réparations des catastrophes naturelles causées par des centaines d’années de pollution industrielle.

Les demandes de trente ans d’un fonds pour payer les pertes et dommages permanents causés par les conditions météorologiques extrêmes ont été discutées pour la première fois lors de la conférence sur le changement climatique COP27 en Égypte, avec des appels au Royaume-Uni et à d’autres pays riches pour rejoindre la Belgique, le Danemark et l’Ecosse en engageant des liquidités.

Mais le Premier ministre n’a fait aucune référence au sujet dans son discours de cinq minutes à la station balnéaire de Charm el-Cheikh, s’engageant à nouveau à un engagement de 11,6 milliards de livres sterling en 2020 pour le financement du climat sur cinq ans et triplant à 1,5 milliard de livres sterling la contribution du Royaume-Uni à des mesures pour renforcer la résilience face aux futures catastrophes.

Cédant la présidence du processus des Nations Unies sur le changement climatique à la suite du sommet organisé l’année dernière à Glasgow par le Royaume-Uni, M. Sunak a insisté sur le fait qu’il y avait “de la place pour l’espoir” si la lutte contre le changement climatique devenait “une mission mondiale pour de nouveaux emplois et une croissance propre”. énergie renouvelable.

Mais son ton optimiste s’est heurté à un avertissement du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, selon lequel le monde était “sur une autoroute vers l’enfer climatique avec le pied sur l’accélérateur”.

“Nous sommes dans le combat de nos vies et nous perdons”, a déclaré M. Gutteres aux délégués.

« Les émissions de gaz à effet de serre ne cessent d’augmenter. Les températures mondiales ne cessent d’augmenter. Et notre planète approche à grands pas de points de basculement qui rendront le chaos climatique irréversible. »

L’ancien vice-président américain Al Gore a appelé à mettre fin à la “culture de la mort” représentée par l’extraction des combustibles fossiles.

“Nous continuons à utiliser la mince atmosphère bleue comme un égout à ciel ouvert”, a-t-il déclaré. « C’est de pire en pire. On n’en fait pas assez. »

À Glasgow, le premier ministre écossais Nicola Sturgeon a pris la décision extrêmement symbolique d’engager 2 millions de livres sterling dans un fonds international «pertes et dommages». L’initiative de l’Ecosse a depuis été suivie par le Danemark et la Belgique, qui ont annoncé lundi 2,5 millions d’euros de financement pour le Mozambique.

Les militants de la Cop27 ont appelé la Grande-Bretagne à emboîter le pas. “Le Royaume-Uni a largement traîné les pieds en matière de pertes et de dommages”, a déclaré Mohamed Adow, directeur du groupe de réflexion Power Shift Africa. “Nous avons besoin d’eux pour intensifier.”

Alejandra Padin-Dujon, de l’association catholique de développement Cafod, a déclaré que Londres devrait promettre des milliards, et non des millions, pour réparer les dégâts causés par les inondations, les incendies de forêt et les cyclones causés par le réchauffement climatique.

“Le Royaume-Uni n’a jamais fait preuve de leadership dans ce domaine”, a déclaré Mme Padin-Dujon. “Les pertes et les dommages ont été jetés au bord du chemin.”

Une succession de dirigeants de pays en développement et de petits États insulaires ont décrit comment des conditions météorologiques extrêmes avaient causé des ravages coûtant des centaines de milliards de livres.

D’ici 2030, les pertes et dommages coûteraient aux pays en développement entre 290 et 580 milliards de dollars par an. D’ici le milieu du siècle, cela devrait atteindre entre 1 132 et 1 741 milliards de dollars.

Nabeel Munir, envoyé pour le Pakistan, où les récentes inondations ont laissé près d’un tiers du pays sous l’eau, a déclaré que pour que la Cop27 soit considérée comme un succès, elle doit fournir “quelque chose de clair et de tangible” sur un mécanisme de financement des pertes et dommages, avec un accord final au plus tard que la COP29 en 2024.

Des maisons sont entourées par les eaux de crue dans la ville de Sohbat Pur, dans la province pakistanaise du Baloutchistan, au sud-ouest. (Copyright 2022 The Associated Press. Tous droits réservés.)

Et la Première ministre de la Barbade, Mia Mottley, a déclaré que les géants de l’énergie responsables du changement climatique devraient verser 10 % de leurs bénéfices à un fonds pour les pertes et dommages, aux côtés de pays développés comme le Royaume-Uni.

“Comment les sociétés pétrolières et gazières ont-elles gagné 200 milliards de dollars au cours des trois derniers mois et ne s’attendent pas à y contribuer?” elle a demandé.

« Notre peuple sur cette Terre mérite mieux et nos dirigeants savent mieux. Je demande aux peuples du monde de nous tenir responsables. Le choix nous appartient – ​​qu’allons-nous choisir de sauver ? »

Avant le sommet de cette semaine, M. Guterres a décrit un fonds pour les pertes et dommages comme un “impératif moral qui ne peut être ignoré” lors de la Cop27.

Le ministre du Cabinet, Grant Shapps, a signalé lundi que le Royaume-Uni était “soutien aux discussions” sur les réparations, déclarant: “Nous nous sommes industrialisés en premier et nous apprécions que le reste du monde doive également pouvoir s’impliquer”.

Et le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’il était temps pour le Nord de “accepter l’idée de solidarité financière”.

Mais le porte-parole officiel de M. Sunak a insisté : « Nous ne parlons pas de réparations ou de responsabilité. Nous parlons de continuer à soutenir les pays pour qu’ils s’adaptent aux impacts du changement climatique.”

Boris Johnson se déclare “l’esprit de Glasgow” à la Cop27

Et l’ancien Premier ministre Boris Johnson a suggéré que les réparations étaient inabordables pour les pays développés.

“Il y a deux cents ans, nous avons tout commencé et il ne fait aucun doute que par habitant, les habitants du Royaume-Uni ont émis énormément de carbone dans l’atmosphère”, a-t-il déclaré lors d’une réunion en marge du sommet.

« Mais ce que nous ne pouvons pas faire, c’est compenser cela par une sorte de réparation. Nous n’avons tout simplement pas les ressources financières – et aucun pays ne le pourrait.

M. Sunak risque probablement la rébellion de ses propres députés s’il accepte le principe de la réparation des dommages passés.

L’ancien ministre David Jones, membre du Net Zero Scrutiny Group, climato-sceptique, a déclaré à The Independent : « Je ne pense pas que nous devrions signer le premier chèque de ce qui pourrait devenir un livre rempli de chèques en blanc.

“Je pense que nous devons être très, très prudents avant de faire quelque chose qui est symbolique. Notre budget d’aide à l’étranger a été réduit récemment, mais il a été l’un des plus généreux au monde. Je pense que c’est ce que le gouvernement devrait être en se concentrant sur.”

Le directeur général d’Oxfam GB a déclaré que le silence de M. Sunak sur les pertes et les dommages était “assourdissant”.

“Les nations riches comme le Royaume-Uni, qui ont le plus contribué au changement climatique, ont l’obligation morale de fournir des fonds pour aider les pays à faible revenu à faire face aux effets dévastateurs d’une crise climatique croissante qu’ils n’ont pas fait grand-chose”, a-t-il déclaré.

Mariana Paoli, responsable du plaidoyer mondial chez Christian Aid, a déclaré que le Royaume-Uni “bloquait les progrès dans les coulisses” en matière de pertes et de dommages.

“Rishi Sunak ne peut prétendre être un leader vert tout en ignorant le sort des plus vulnérables”, a-t-elle déclaré.





Mary Friel, de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a déclaré que l’expérience humaine de l’impact du changement climatique « doit être reconnue et nécessite des financements ». Elle a appelé le Royaume-Uni à promettre des fonds et à faire en sorte que les pertes et dommages deviennent un point permanent à l’ordre du jour des prochains sommets sur le climat.

James Cameron, un conseiller nommé par le gouvernement britannique auprès de la Cop26 à Glasgow, a nié que le Royaume-Uni ait été un “retard” sur la question, le président de la Cop26 Alok Sharma agissant en tant que “très bon envoyé diplomatique” pour le mettre à l’ordre du jour.

Mais le porte-parole du Labour sur le changement climatique, Ed Miliband, a qualifié le discours de M. Sunak de “vide et vide”.

“Alors que Rishi Sunak prêche sur l’énergie propre à l’étranger, il est l’homme qui bloque l’éolien terrestre chez lui tout en accordant des allégements fiscaux massifs aux entreprises de combustibles fossiles qui réalisent des milliards de bénéfices exceptionnels aux dépens du peuple britannique”, a déclaré M. Miliband.