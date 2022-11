Coup dur pour les espoirs d’un accord avec l’Albanie alors que son Premier ministre avertit Braverman de traiter son pays avec respect

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les plans visant à accélérer l’expulsion des Albanais qui arrivent sur de petits bateaux ont été mis à mal après que le Premier ministre du pays a averti Suella Braverman que le Royaume-Uni devait traiter son pays avec “respect” s’il voulait un accord.

Lors d’une attaque extraordinaire, le ministre de l’Intérieur déjà assiégé a été accusé de discriminer les Albanais pour excuser les “échecs politiques” locaux.

Edi Rama a également dénoncé ce qu’il a qualifié de croyances « insensées » et de « rhétorique facile ».

Mme Braverman, qui a été reconduite la semaine dernière quelques jours seulement après sa démission pour atteinte à la sécurité, a désigné les Albanais dans le cadre de ce qu’elle a décrit comme une “invasion” sur la côte sud du Royaume-Uni, des remarques qui ont été fermement condamnées et ont conduit à des accusations qu’elle était ” « déshumaniser » les migrants.

Le ministère de l’Intérieur indique que certaines semaines cet été, plus de la moitié des arrivées de petits bateaux ont déclaré être albanaises.

Le gouvernement veut un “itinéraire sur mesure” convenu avec le pays pour renforcer le processus de renvoi.

Mais M. Rama a tweeté qu’il était « prêt à travailler plus étroitement avec le Royaume-Uni, mais les faits sont cruciaux. Tout comme le respect mutuel ».

La dispute a éclaté alors que Mme Braverman a été avertie par les chefs de conseil que le Kent était au «point de rupture» en raison de la crise des centres d’asile pour migrants, avec un potentiel de désordre dans une installation de traitement surpeuplée.

Les présidents de quatre comités restreints de la Chambre des communes ont également écrit une lettre conjointe à Mme Braverman exprimant leurs “profondes inquiétudes concernant les conditions désastreuses” au centre de traitement des demandeurs d’asile de Manston et les problèmes plus larges liés aux traversées de la Manche.

Ensemble, ils ont demandé des réponses au ministre de l’Intérieur sur la manière dont son département envisageait de maîtriser les problèmes, notamment en réduisant «de toute urgence» l’arriéré des demandes d’asile.

Mme Rama a déclaré: «Cibler les Albanais (comme certains l’ont honteusement fait lors de la lutte pour le Brexit) comme cause de la criminalité britannique et des problèmes frontaliers rend la rhétorique facile mais ignore les faits concrets.

“Répéter les mêmes choses et s’attendre à des résultats différents est insensé (demandez à Einstein !).”

Il a déclaré que le Royaume-Uni “devrait combattre les gangs criminels de toutes nationalités” et “cesser de discriminer” les Albanais “pour excuser les échecs politiques”.

Il a également fait valoir que les Albanais au Royaume-Uni “travaillent dur et paient des impôts”.

Robert Jenrick, le ministre de l’Immigration, prévoit de se rendre prochainement dans le pays dans le but de renforcer un accord que le Royaume-Uni a déjà conclu avec l’Albanie sur les migrants.

Mme Jenrick a déclaré que le ministre travaillait sur un système de “voie rapide” pour accélérer le renvoi des migrants sans droit de séjour au Royaume-Uni.

Les rapports suggèrent que les propositions pourraient entraîner l’expulsion immédiate des migrants, ce qui, selon les experts, contreviendrait à leurs droits en vertu de la Convention des Nations Unies sur les réfugiés.

Lundi, M. Jenrick a déclaré Aujourd’hui sur BBC Radio 4 : “Nous avons renvoyé 1 000 Albanais chez eux à la suite de l’accord de retour qui a été signé il y a tout juste un an, et je veux en voir beaucoup plus renvoyés.”

Près de 40 000 personnes ont traversé la Manche dans de petits bateaux jusqu’à présent en 2022 – le nombre le plus élevé depuis que les chiffres ont commencé à être collectés en 2018.

Alors que la controverse sur son choix de ministre de l’Intérieur continuait de faire rage, Rishi Sunak a déclaré aux Communes qu’ils étaient “sur la même longueur d’onde”.

Mais il a refusé de dire si elle avait reçu des avertissements juridiques concernant le blocage du transfert de demandeurs d’asile d’un centre de traitement surpeuplé à Manston dans le Kent vers des hôtels.

Il a également été contraint d’admettre que “pas assez” de demandes d’asile avaient été traitées, mais a insisté : “C’est ce que nous allons régler”.

Mais il a été averti par un expert en sondages de premier plan que la reconduction de Mme Braverman pourrait faire exploser ses espoirs de conserver le pouvoir aux élections générales.

Sir John Curtice a déclaré que la restauration de Mme Braverman après seulement six jours au poste qu’elle avait perdu en raison d’une violation du code ministériel représentait un “risque”.

Yvette Cooper, la secrétaire d’État à l’Intérieur fantôme, a déclaré qu’il y avait eu un “effondrement total” dans la prise de décision en matière d’asile.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Nous travaillons toujours en étroite collaboration avec nos partenaires albanais sur une série de questions et nous nous engageons à renforcer notre coopération à ce jour, notamment dans la lutte contre la migration illégale.

“Cela comprend une excellente collaboration opérationnelle avec les forces de l’ordre albanaises et notre accord de réadmission qui a déjà vu plus de 1 000 délinquants étrangers albanais et autres renvoyés.

“En travaillant ensemble, nous continuerons à saisir toutes les occasions d’intercepter les activités des gangs criminels organisés et des passeurs.”