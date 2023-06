Coup dur pour les entreprises britanniques alors que l’UE exclut de renégocier l’accord commercial sur le Brexit pendant des années

L’actualité britannique en images 29 avril 2023

La troisième ligne anglaise Marlie Packer célèbre avec le trophée et ses coéquipières après avoir remporté le Grand Chelem féminin des Six Nations à la fin du match international de rugby féminin des Six Nations entre l’Angleterre et la France à Twickenham dans le sud-ouest de Londres

AFP/Getty