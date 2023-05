Coup dur pour le gouvernement alors que Rachel Reeves du Labour s’entretient avec la patronne du Trésor américain Janet Yellen

RACHEL Reeves s’est entretenue aujourd’hui avec la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen pour porter un coup au gouvernement.

L’aspirante chancelière du Labour a rencontré son plus haut responsable financier américain dans des signes croissants que l’administration Biden se prépare à un changement de gouvernement.

Rachel Reeves s’exprimant aujourd’hui à Washington DC Crédit : Getty

Janet Yellen est la secrétaire américaine au Trésor Crédit : AP

La réunion a eu des échos de Tony Blair rencontrant le président américain Bill Clinton en 1996 à la Maison Blanche alors qu’il était dans l’opposition pour renforcer ses références internationales.

Cette décision alarmera les conservateurs que la tenue de Sir Keir Starmer est considérée comme un gouvernement en attente sur la scène mondiale.

Le chancelier Jeremy Hunt a rencontré Yellen pour la dernière fois au début du mois lors du G7 au Japon.

Reeves a également passé du temps avec Yellen et son adjoint Wally Adeyemo alors qu’elle terminait son voyage de quatre jours aux États-Unis.

Elle a également rencontré le directeur du Conseil économique national Lael Brainard.

Les travaillistes pensent qu’ils sont sur la bonne voie pour remporter les élections générales après les résultats des élections locales au début du mois.

Cependant, Sir Keir Starmer n’a pas exclu à plusieurs reprises un pacte électoral avec les Lib Dems.

La réunion a eu lieu après que Reeves a prononcé un discours important disant qu’elle investirait dans des secteurs et des technologies qui «façonneront le succès futur de la Grande-Bretagne».

Il suit les traces de la politique phare de Joe Biden alors qu’ils prévoient une révolution des emplois verts de plusieurs milliards de livres au cœur de sa stratégie industrielle s’ils gagnent le pouvoir.

Elle a qualifié sa politique de « sécuronomie » en développant des industries chez elle et en travaillant en étroite collaboration avec des alliés clés pour garantir la sécurité économique.

Mais le président du parti conservateur, Greg Hands, a déclaré: «Pendant que Rachel Reeves dénonce la Grande-Bretagne, nous développons l’économie et réduisons l’inflation ici au Royaume-Uni.

«Le plan du parti travailliste de coller 28 milliards de livres sterling par an sur la carte de crédit du pays montre que le parti travailliste n’a pas vraiment changé. Tout ce qu’ils proposent, ce sont les mêmes vieilles idées travaillistes de plus de dépenses et d’emprunts.