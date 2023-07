Coup dur pour le gagnant de l’Euromillions de 148 millions de livres sterling Adrian Bayford alors qu’il est contraint d’annuler le festival de musique après les plaintes de ses voisins

Un gagnant du LOTTO qui a empoché 148 millions de livres sterling sur l’Euromillions a été contraint d’annuler un festival de musique après que des voisins ont déposé des plaintes.

Adrian Bayford, 53 ans, prévoyait de laisser 2 000 fêtards camper sur les 90 acres de terrain attenant à son manoir de 12 millions de livres sterling dans le Cambridgeshire.

Adrian Bayford prévoyait d’organiser le festival en août Crédit : Bav Media

Le Cambridge Rock Festival aurait eu lieu sur le terrain de son manoir Crédit : Bav Media

Surnommé The Cambridge Rock Festival (CRF), Adrian a invité des milliers de fans de heavy metal pour la troisième fois après avoir déjà accueilli en 2017 et 2018.

Mais les organisateurs organisent maintenant des remboursements aux festivaliers après que les chefs de conseil ont rejeté sa demande de licence d’événement – ​​à la suite d’une série d’objections de familles marre à proximité.

Les habitants ont déclaré qu’ils ne voulaient pas être gâchés par des sons de basse et de batterie en plein essor jusqu’à 23 heures.

Cela vient après que The Sun ait précédemment rapporté que les habitants étaient furieux à l’idée d’un autre festival si près de chez eux.

Une déclaration du festival a déclaré: «C’est avec le plus profond regret que le comité du festival de rock de Cambridge doit vous faire savoir que le festival de cette année ne peut pas se dérouler comme prévu.

“Bien que cela aurait été notre troisième fois à Horseheath Lodge, la licence désormais requise (pas la même qu’auparavant), a en pratique pris la décision hors de notre contrôle pour cette année.

« Comme vous pouvez l’imaginer, nous sommes dévastés de devoir vous annoncer cette nouvelle. »

L’événement de 129 £, qui devait accueillir 60 groupes de rock, aurait vu de la musique jouer jusqu’à 23 heures chaque soir.

Les organisateurs du festival ont déclaré que pour les deux derniers événements au domaine d’Adrian, il leur avait été conseillé de demander plusieurs avis d’événements temporaires, qui ne nécessitaient qu’un délai de préavis de 10 jours.

Les organisateurs ont déclaré: «Il n’y a eu aucune plainte pour bruit, aucun comportement tapageur ou problème de drogue et aucun problème de circulation.

“Un bon nombre de festivaliers heureux et matures ont apprécié les événements au cours des 2 années (2017, 2018) dans un bel endroit sûr.”

Ils ont ajouté: «Les représentations compréhensibles des résidents locaux ont entraîné l’exigence d’une audience.

« Leurs inquiétudes découlaient en fait de l’hypothèse selon laquelle CRF était responsable des problèmes de bruit locaux.

«La musique de danse à la batterie et à la basse est née ailleurs, un autre événement beaucoup plus fort et plus tardif (avec une population très différente et plus jeune que la nôtre, qui avait récemment eu lieu dans la région).

« Nous avons trois scènes sous chapiteau, à environ 150 mètres l’une de l’autre, ce qui nous évite en effet de courir trop fort afin de limiter la « diaphonie » indésirable entre les scènes. »

Ils ont déclaré qu’ils poursuivaient la demande de licence et espéraient organiser à nouveau l’événement l’année prochaine.

Le festival de quatre jours, qui a vu d’énormes artistes se produire au fil des ans, notamment Thunder, Uriah Heep et Hazel O’Connor, devait se dérouler du 3 au 6 août.

L’ancien postier a remporté le prix énorme en 2015 avec sa désormais ex-femme Gillian.

Adrian a déménagé en Écosse en 2019 et a eu du mal à vendre le pad depuis.