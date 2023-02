Coup dur pour le BJP à Nitin Gadkari, le territoire de Devendra Fadnavis

Dans un revers électoral majeur pour le BJP dans l’un de ses bastions les plus importants, le candidat de la coalition d’opposition Maha Vikas Aghadi (MVA) a battu jeudi le candidat du parti dans les sondages pour un siège au Conseil législatif du Maharashtra à Nagpur.

Ce qui rend les résultats un coup dur pour le BJP, c’est que la circonscription abrite le siège de son parent idéologique Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) et est le territoire d’éminents dirigeants comme le ministre de l’Union Nitin Gadkari et le vice-ministre en chef Devendra Fadnavis.

Un concours clé dans l’État après que le dissident de Shiv Sena Eknath Shinde a déplacé le ministre en chef Uddhav Thackeray, du côté du BJP en juin, l’élection a vu Sudhakar Adbale du MVA remporter le siège des enseignants de Nagpur, battant Nago Ganar, soutenu par le BJP, ont déclaré des responsables.

Les élections biennales à la chambre haute de la législature de l’État étaient principalement entre le rapprochement au pouvoir entre le BJP et la faction Shiv Sena de M. Shinde et les candidats soutenus par le MVA comprenant le camp Shiv Sena de M. Thackeray, le Congrès et le Parti du Congrès nationaliste (NCP ).

Le mandat de 6 ans de cinq membres du conseil – trois enseignants et deux diplômés – expire le 7 février et un scrutin a eu lieu lundi pour pourvoir les postes vacants à venir.

Les enseignants et les diplômés remplissant certains critères et inscrits comme électeurs pouvaient exercer leur droit de vote lors de ces élections.

La circonscription des enseignants de Konkan a enregistré le taux de participation le plus élevé à 91,02 %, tandis que le siège des diplômés de la division Nashik a enregistré le taux de vote le plus bas à 49,28 %.

Les circonscriptions d’enseignants des divisions d’Aurangabad, Nagpur et Konkan ont enregistré respectivement 86 %, 86,23 % et 91,02 % des voix.

Outre Nagpur, un autre combat étroitement surveillé a eu lieu au siège des diplômés de la division Nashik, où le Congrès a vu une rébellion dans ses rangs à l’approche des élections.

Sudhir Tambe, trois fois membre du conseil, était le candidat officiel du Congrès pour le siège, mais il n’a pas déposé sa candidature.

Lorsqu’il s’est retiré du concours, son fils Satyajeet Tambe a décidé de se battre en tant qu’indépendant. Le Congrès a ensuite suspendu les deux. Satyajeet Tambde est actuellement en tête dans les sondages, ont indiqué des responsables.