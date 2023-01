Coup dur pour Ekin-Su de Love Island avant les débuts de Dancing On Ice

EKIN-SU semble déjà hors course pour remporter le trophée Dancing on Ice quelques jours avant le début de la toute nouvelle série.

La gagnante de Love Island espère mettre son meilleur pied en avant dimanche soir, mais il semble que son destin soit déjà scellé avant qu’elle ne mette le pied sur la glace.

Les chances de la star ne s’accumulent pas très bien[/caption]

Les nouvelles cotes de BonusCodeBets ont mis la star de la télé-réalité hors course.

Les bookmakers ont plutôt prédit que la chanteuse de The Wanted, Siva Kanerswaren, est la favorite actuelle pour sortir victorieuse et suivre les traces des précédents vainqueurs, notamment Regan Gascoigne, Sonny Jay et Jake Quickenden.

Selon eux, l’idole du boyband correspond le mieux aux stars précédentes de la série.

Autre coup dévastateur pour Ekin-Su, aucune célébrité féminine n’a triomphé dans la série depuis dix ans.

La gymnaste Beth Tweddle a été la dernière femme à remporter le trophée Dancing on Ice en 2013.

Beth se retrouve dans un club exclusif d’être l’une des quatre seules femmes à avoir été couronnée championne sur le favori d’ITV.

Elle siège aux côtés de l’ex-star d’Emmerdale Gaynor Faye, Suzanne Shaw de Hear’Say et l’actrice Hayley Tamaddon en tant que seules femmes gagnantes du programme.

Il s’avère que l’entraînement ne se passe pas très bien car la star a posté une vidéo d’elle-même en train de s’écraser sur la patinoire lors d’une mauvaise chute lors de ses répétitions.

S’inspirant de ses histoires Instagram, Ekin a partagé une vidéo d’elle tombant sur la glace, alors qu’elle écrivait: “Ahahahaha”, avec une série d’emoji rieurs.

La gagnante de Love Island peut être vue portant un justaucorps noir alors qu’elle tente de faire une rotation d’un pied.