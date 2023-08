Coup dur pour Eamonn Holmes et Ruth Langsford alors que leur dernier spectacle est annulé

Un DOUBLE WHAMMY de la pandémie et de la crise du coût de la vie a ancré un bon nombre d’émissions de télévision.

Ce n’était donc qu’une question de temps avant que le regard d’Eamonn Holmes et Ruth Langsford sur les voyages ultra-luxe ne soit mis de côté.

La série d'Eamonn Holmes et Ruth Langsford sur les voyages ultra-luxe a été annulée

Le présentateur de télévision a révélé que sa série Channel 5 avec la femme vedette de Loose Women, Eamonn And Ruth How The Other Half Lives, était au point mort.

Eamonn a déclaré: « Malheureusement, la série a été victime de la pandémie – il était tout simplement impossible de traverser le monde pour rencontrer des gens très riches – et il n’est pas prévu de relancer la série maintenant.

« Mais je me sens privilégié d’en avoir fait partie et d’avoir rencontré des gens dans des régions du monde qui ne sont plus accessibles.

« Nous avons pu passer du temps avec des gens extraordinaires, dont un milliardaire et sa femme en Ukraine et certaines des personnes les plus riches de Moscou. »

L’émission a duré cinq séries plus une émission spéciale de Noël, attirant environ 1,2 million de téléspectateurs.

Il a vu le duo mari et femme siroter le cocktail le plus cher du monde, visiter un appartement de 20 millions de livres sterling à Regents Park à Londres et ils ont même utilisé un fusil de chasse gravé à la main de 100 000 livres sterling pour tirer sur des pigeons d’argile.

Eamonn a également pu voler dans le jet privé d’un milliardaire russe.

En lançant le spectacle en 2016, Ruth a déclaré: «Nous avons toujours pensé que nous allions bien, alors vous voyez cette richesse au-delà de vos rêves les plus fous.

« J’ai commencé à faire cette émission en pensant que je n’aimerais pas beaucoup les gens, en pensant qu’ils vont être arrogants, et ils ne l’étaient vraiment pas. Beaucoup d’entre eux sont des autodidactes.

Eamonn a ajouté: « La fascination est de savoir comment ils ont gagné leur argent, comment ils le dépensent et pourquoi, lorsqu’ils reçoivent de l’argent, ils n’arrêtent pas de travailler. »

D’autres scènes folles de la série les ont vus visiter des super-yachts à Ibiza et visiter un manoir avec son propre bowling, son terrain de football et son parcours de golf.

Au cours des cinq séries, ils ont voyagé dans des endroits lointains comme Dubaï, New York, Monte Carlo, Vegas et le lac de Côme en Italie.

L’épisode festif, A Million Pound Christmas, a suivi Eamonn et Ruth alors qu’ils tentaient de dépenser un million de livres la veille de Noël, inspirés par tout ce qu’ils avaient appris.