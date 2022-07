Coup dur de Manchester United: Frenkie de Jong inclus dans l’équipe de pré-saison de Barcelone

Par Josh Barker









Une nouvelle mise à jour sur l’avenir de Frenkie de Jong a été fournie samedi.

Pendant toute la durée du mercato d’été 2022, Manchester United a été lié à Frenkie de Jong.

Cependant, les Red Devils ne semblent pas être sur le point de conclure un accord pour le milieu de terrain.

Samedi, le FC Barcelone a dévoilé son équipe pour sa tournée de pré-saison aux États-Unis, qui comprend Frenkie de Jong :

Tournée d’été aux États-Unis pic.twitter.com/r14Zgeuf89 — FC Barcelone (@FCBarcelona) 16 juillet 2022

Cela suggère que De Jong n’est pas sur le point de rejoindre United car il aurait été exclu de l’équipe si tel était le cas.

Ailleurs, plusieurs autres joueurs du Barça n’ont pas fait partie de l’équipe car le club veut qu’ils soient vendus le plus tôt possible :

Officiel: le manager de Barcelone Xavi a exclu de l’équipe pour la tournée américaine les joueurs suivants. ❌ #FCB ▫️ Martin Braithwaite

▫️Oscar Mingueza

▫️ Samuel Umtiti

▫️ Riqui Puig

▫️ Neto Le Barça veut qu’ils partent au plus vite. — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 16 juillet 2022

Fabrizio Romano a également fait le point sur De Jong, confirmant qu’il n’y a pas d’accord du côté du joueur et qu’il n’a pas l’intention de quitter la Catalogne :

Officiel. Frenkie de Jong fait partie de l’équipe de la tournée de pré-saison de Barcelone aux États-Unis. #FCB Toujours pas de changement : pas d’accord côté joueur avec Manchester United, pas d’intention de partir en l’état. Les clubs ont convenu de frais de 75 millions d’euros plus 10 millions d’euros de frais supplémentaires. pic.twitter.com/1lnDwwDuVV — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 16 juillet 2022

