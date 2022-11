Coup dur alors que les amoureux Kai et Nadiya snobent la tournée des danseurs professionnels pour en faire leur propre

Les fans de STRICTLY Come Dancing ont une grande décision à prendre – alors que le vrai couple professionnel Kai Widdrington et Nadiya Bychkova dévie de la tournée officielle pour leur propre spectacle.

Les deux tournées théâtrales prendront la route l’année prochaine, Kai et Nadiya tirant le meilleur parti de leur romance de conte de fées avec un 11-date intitulé Il était une fois de fin mars à début mai.

Kai et Nadiya prévoient d'emmener leur histoire d'amour sur la route

Strictly Come Dancing: The Professionals sera en tournée en mai

Cependant, il s’agit d’un affrontement direct avec les répétitions et les premières représentations de la tournée officielle Strictly Come Dancing: The Professionals, qui commence à l’arène Hull Bonus le 2 mai.

Il continuera à couvrir l’ensemble du Royaume-Uni, y compris un passage de trois jours au London Palladium, avant de se terminer au M&S Bank Arena de Liverpool le 30 mai.

En conséquence, ils ne pourront pas y arriver, ce qui prouvera un coup pour les fans et le spectacle lui-même, car ils sont deux des danseurs professionnels les plus éminents de Strictly.

Dianne Buswell, Vito Coppola, Carlos Gu, Karen Hauer, Neil Jones, Nikita Kuzmin, Gorka Marquez, Luba Mushtuk, Jowita Przystal et Nancy Xu ont tous été confirmés pour se produire dans le prochain spectacle officiel de 31 dates.

Nadiya et Kai ont rendu public leur romance plus tôt cette année, après la séparation de Nadiya de la fiancée du footballeur Matija Škarabot en 2021.

Lors de sa participation à la tournée Strictly l’année dernière, Kai a été vue pour la première fois en train de la réconforter. Après avoir initialement gardé leur relation secrète, ils sont maintenant des visages réguliers sur les tapis rouges, y compris la première de Black Adam en septembre, et partent fréquemment en vacances romantiques ensemble.





Kai et Nadiya ont déjà été éliminés de la compétition Strictly de cette année, Kai s’éloignant du spectacle la première semaine avec la star de Loose Women Kaye Adams après avoir affronté Nadiya et la star de Bros Matt Goss lors de la danse.

Matt et Nadiya ont duré deux semaines de plus avant d’être éliminés lors de la troisième semaine.

Les billets pour Strictly Come Dancing: La tournée des professionnels seront mis en vente le 4 novembre et seront disponibles sur StrictlyTheProfessionals.com.

Les billets pour Kai and Nadiya: Once Upon A Time sont disponibles dès maintenant et peuvent être achetés ici.

Nadiya et Matt étaient les troisièmes stars à quitter la série de cette année