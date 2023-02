Coup du chapeau des remplaçants alors que l’Inde organise une émeute contre le Bhoutan

Il leur a fallu environ 30 minutes pour sortir de l’impasse, mais à ce moment-là, les vannes éclataient déjà aux coutures. Trois tours du chapeau par autant de remplaçants ont couronné une performance dominante au stade Mostafa Kamal de Dhaka, au Bangladesh, où l’équipe féminine indienne U-20 a battu le Bhoutan 12-0 lors de son match d’ouverture du championnat féminin SAFF U-20 vendredi.

Messers Neha, Anita Kumari et Lynda Kom ont marqué trois buts chacun après leur sortie du banc, alors que les Young Tigresses terminaient le travail de démolition, un pour lequel elles se sont entraînées à fond à Chennai.

L’Inde a cherché à passer à l’attaque dès la première minute, cherchant à utiliser ses ailiers rapides pour se placer derrière la défense bhoutanaise. Cependant, il a fallu un certain temps à leurs attaquants pour comprendre le piège du hors-jeu du Bhoutan avant de pouvoir marquer. Les goûts de Nitu Linda, Sumati Kumari et Apurna Narzary ont souvent été pris hors-jeu alors qu’ils effectuaient leurs courses derrière la défense adverse.

C’est Kajol Dsouza, qui a d’abord battu la défense, alors qu’elle s’accrochait à un ballon dans le tiers adverse, s’est frayé un chemin dans la surface du Bhoutan et l’a carré pour Apurna, qui l’a poussé devant un malheureux gardien du Bhoutan.

L’entraîneur-chef de l’Inde Maymol Rocky a effectué un changement précoce, faisant venir Neha à la place de Sumati Kumari, et l’Inde a rapidement doublé son avance. Apurna était de nouveau dans le vif du sujet alors qu’elle battait la gardienne bhoutanaise Norbu Zangmo et la plaçait calmement au fond du filet.

La remplaçante Neha a rapidement fait sa marque dans le match en se glissant dans la surface par la gauche et envoyant un centre bas pour que Nitu Linda le tape, après que cette dernière ait raté un but ouvert similaire quelques minutes plus tôt.

Neha est devenue la meilleure buteuse deux minutes après le début de la première mi-temps, alors qu’elle produisait un effort individuel incroyable qui signifiait que l’Inde prenait une avance de quatre buts dans le tunnel à la pause.

Les Young Tigresses ont repris là où elles s’étaient arrêtées en seconde période, lorsque Sunita Munda et Anita Kumari sont également entrées dans la mêlée. Il n’a pas fallu beaucoup de temps à cette dernière pour inscrire son propre nom sur la feuille de match, car elle a tapé un centre de Neha dans le filet à peine cinq minutes après le début de la seconde période. Cinq minutes plus tard, Anita s’est transformée en fournisseur, envoyant un centre bas à Neha, qui a dûment obligé pour le sixième.

À 30 minutes de la fin du match, Maymol a introduit Lynda Kom et Tania Kanti dans le match, et la première a immédiatement marqué le septième but du match de l’Inde sur un centre d’Anita. Lynda a marqué son deuxième à peine deux minutes plus tard, cette fois c’était Neha avec la passe décisive.

Anita Kumari a utilisé son rythme pour se placer derrière la défense bhoutanaise et l’a calmement passé devant la gardienne pour marquer sa deuxième place avec un peu plus de 20 minutes de temps réglementaire au compteur.

Lynda Kom a complété son tour du chapeau à 15 minutes de la fin, lorsqu’Anita a intercepté un dégagement de la gardienne et l’a passé à la première, qui était assez calme pour rentrer à la maison.

Anita a réussi son tour du chapeau quelques minutes plus tard, lorsqu’elle s’est dégagée sur la droite, est entrée dans la surface et l’a fendue entre la gardienne et le premier poteau. Babina Lisham a été amenée dans les derniers stades à la place de Kajol, et elle a rapidement mis Anita sur son chemin sur la droite. L’ailier rapide s’est précipité dans la surface et l’a envoyé à Neha, qui a réussi son propre tour du chapeau, pour conclure le match 12-0 en faveur de son équipe.

L’entraîneur-chef de l’Inde, Maymol Rocky, a déclaré après le match : « Nous sommes absolument ravis de la performance des filles aujourd’hui. Ils étaient partout et ont très bien joué. Mais maintenant, il est temps de se préparer pour le prochain match.

Neha, qui est entré en jeu à la 31e minute, a déclaré : « C’est super, surtout parce que c’était la première fois que je marquais sous les couleurs de l’équipe nationale, et c’était un triplé. J’ai aussi beaucoup aimé aider mes coéquipiers. Cependant, nous devons maintenant nous concentrer sur le prochain match.

Anita Kumari, entrée en jeu en seconde période, a déclaré : « Notre équipe a très bien joué aujourd’hui. Toutes les filles ont travaillé très dur, et c’est pourquoi nous avons obtenu ce résultat aujourd’hui. Si nous continuons à faire des efforts, je suis sûr que nous atteindrons la finale et que nous la gagnerons également.

L’Inde affrontera ensuite le Bangladesh, pays hôte, au stade Mostafa Kamal le dimanche 5 février 2023 ; le match sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube de Sportzworkz.

