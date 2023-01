Coup d’œil sur les tournois de basket-ball garçons et filles du comté de McLean lors de la conférence Heart of Illinois, dimanche 22 janvier 2023 – Shaw Local

Un aperçu de la Conférence Heart of Illinois 2023 / Tournois garçons et filles du comté de McLean – sur plusieurs sites, dont El Paso-Gridley High School, Eureka College et le Shirk Center de l’Illinois Wesleyan University

14, 16-21 janvier 2023

TOURNOI GARÇONS

samedi 14 janvier

Au lycée El Paso-Gridley

(8) LeRoy 48, (9) Tri-Valley 41 (OT)

(4) El Paso-Gridley 64, (13) Fisher 31

(5) Fieldcrest 62, (12) Dee-Mack 31

(7) Heyworth 54, (10) Flanagan-Cornell 37

(6) Trémont 67, (11) Ridgeview 66

lundi 16 janvier

(12) Dee-Mack 58, (13) Fisher 37

Au Shirk Center, Illinois Wesleyan University

(1) Lexington 47, (8) Le Roy 35

(5) Fieldcrest 55, (4) El Paso-Gridley 42

mardi 17 janvier

Au Shirk Center, Illinois Wesleyan University

(2) Eureka 47, (7) Heyworth 44 (OT)

(3) Gibson City-Melvin-Sibley 52, (6) Tremont 34

mercredi 18 janvier

Au lycée Tri-Valley

(9) Tri-Valley 45, (12) Dee-Mack 36

Au lycée Flanagan-Cornell

(11) Ridgeview 62, (10) Flanagan-Cornell 36

jeudi 19 janvier

Demi-finales pour la cinquième place

Au lycée El Paso-Gridley

(4) El Paso-Gridley 50, (8) LeRoy 43

Au Lycée Tremont

(7) Heyworth 71, (6) Trémont 60

vendredi 20 janvier

Au Shirk Center, Illinois Wesleyan University

Demi-finales du championnat

(5) Fieldcrest, 49, (1) Lexington 48

(2) Eureka 46, (3) Gibson City-Melvin-Sibley 36

samedi 21 janvier

Au lycée El Paso-Gridley

(11) Ridgeview 54, (9) Tri-Valley 46 (championnat de consolation)

(4) El Paso-Gridley 64, (7) Heyworth 34 (match pour la cinquième place)

Au Shirk Center, Illinois Wesleyan University

(1) Lexington 49, (3) Gibson City-Melvin-Sibley 39 (match pour la troisième place)

(5) Fieldcrest 48, (2) Eureka 44 (jeu de championnat)

—

TOURNOI FILLES

samedi 14 janvier

(9) El Paso-Gridley 66, (8) Fisher 56

(4) Dee-Mack 81, (13) Flanagan-Cornell/Woodland 22

(5) Heyworth 48, (12) Gibson City-Melvin-Sibley 32

(7) Tri-Valley 49, (10) Ridgeview 33

(6) Le Roy 47, (11) Lexington 33

lundi 16 janvier

Au lycée Gibson City-Melvin-Sibley

(12) Gibson City-Melvin-Sibley 51, (13) Flanagan-Cornell/Woodland 19

Au Collège Eurêka

(1) Fieldcrest 59, (9) El Paso-Gridley 35

(4) Dee-Mack 43, (5) Heyworth 27

(2) Tremont 57, (7) Tri-Vallée 38

(3) Eurêka 51, (6) LeRoy 26

mercredi 18 janvier

Au lycée El Paso-Gridley

Demi-finales du support de consolation

(8) Fisher 36, (12) Gibson City-Melvin-Sibley 34

(10) Ridgeview 44, (11) Lexington 41 (OT)

Demi-finales pour la cinquième place

(5) Heyworth 32, (9) El Paso-Gridley 30

(7) Tri-Vallée 56, (6) LeRoy 50

jeudi 19 janvier

Au Shirk Center, Illinois Wesleyan University

Demi-finales du championnat

(4) Dee-Mack 53, (1) Fieldcrest 40

(2) Tremont 51, (3) Eurêka 43

samedi 21 janvier

Au lycée El Paso-Gridley

(8) Fisher 47, (10) Ridgeview 41 (jeu de titre de consolation)

(7) Tri-Valley 54, (5) Heyworth 29 (match pour la cinquième place)

Au Shirk Center, Illinois Wesleyan University

(1) Fieldcrest 56, (3) Eureka 48 (match pour la troisième place)

(4) Dee-Mack 52, (2) Tremont 17 (match de championnat)