Des cris de censure ainsi que des publications jubilatoires ont pu être vus en ligne après la mise hors ligne de la plate-forme de médias sociaux conservatrice Parler tôt lundi, à la suite des mesures prises par les entreprises de technologie américaines pour bloquer le réseau.

Suite à l’interdiction par Apple et Google du réseau social conservateur de leurs boutiques en ligne ce week-end, Amazon a suspendu Parler des services d’hébergement Web, affirmant que la plate-forme avait connu « Une augmentation régulière de ce contenu violent » à la suite de l’émeute au Capitole américain.

La fermeture a provoqué toute la controverse, car l’application était dès le départ commercialisée comme un équivalent modéré plus léger de Twitter, promettant de mieux défendre les vertus de la « liberté d’expression ».

Les conservateurs américains ont réagi à la mise hors ligne de Parler avec une hostilité immédiate. FOX ‘Brian Kilmeade a déclaré que le développement était « effrayant, » et l’hôte Maria Bartiromo l’a appelé un « Coup dévastateur à la liberté d’expression. »

Fox & Friends dit que c’est "effrayant" que Parler a été retiré d’Amazon, Google et Apple (et leurs avocats ont démissionné), sans mentionner que les suprémacistes blancs ont utilisé Parler pour planifier explicitement et publiquement la violence au Capitole. pic.twitter.com/OqyVCifoKm

– Bobby Lewis (@revrrlewis) 11 janvier 2021