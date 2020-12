Néanmoins, dans la bulle épistémologique parallèle habitée par Trump et ses partisans – une bulle déclenchée par les chambres d’écho des médias sociaux et certains médias de droite – l’élection a été volée, la victoire de Biden est illégale et Trump pourrait toujours rester à la Maison Blanche. La grande majorité des républicains au Congrès ont refusé de reconnaître la victoire de Biden, y compris certains qui ont pris de nouveaux mandats en votant en novembre. Des responsables républicains au niveau de l’État qui ont tenté de défendre l’intégrité de leurs élections locales ont été mis au pilori comme des méchants et des traîtres et font face à des menaces de mort.

Des mois avant les élections, les commentateurs aux États-Unis ont anticipé cet état de fait polarisé. Après tout, Trump a télégraphié sa position, indiquant clairement qu’il ne croyait pas à un résultat électoral qui ne lui avait pas permis de remporter la victoire, et insistant pendant son mandat sur le fait qu’il était victime de complots « d’État profond » et de complots de coup d’État.

La question permanente alors accroche maintenant: Jusqu’où Trump pourrait-il aller en niant le résultat des élections et en nuisant à la confiance dans la démocratie américaine? Pourrait il a tenté, certains se sont demandé, un vrai « coup »? Ou les tentatives maladroites de Trump de changer le verdict de leur vote des semaines après un nombre historique de votes américains, ne sont-elles que le dernier accroc d’un président accusé et vaincu d’un mandat?

« Ce qui se passe n’est pas un coup d’État, ou même une tentative de coup d’ÉtatDaniel Drezner, professeur de relations internationales à la Fletcher School of Law and Diplomacy, a écrit pour PostEverything cette semaine. « C’est une tentative minutieuse de salir les résultats des élections avec tous les moyens disponibles. » Il a souligné la cascade d’échecs des Trumpistes pour arrêter le vote, la poignée de décrocheurs importants de son administration pour son intransigeance, et rapports suggérant que Trump lui-même peut savoir que le jeu est terminé et planifiant déjà un départ époustouflant de la Maison Blanche le jour de l’inauguration de Biden.

Les spécialistes des vrais coups d’État dans d’autres pays affirment que Trump n’a que peu des ingrédients nécessaires pour mener à bien un coup d’État – la communauté internationale n’est pas de son côté, ni les principaux médias du pays, ni les forces armées. « Trump ne parvient pas à lancer un coup d’État car il ne dispose pas des composants nécessaires pour lui donner la moindre chance de succès », a écrit Jeff Hawn, un historien dont les travaux portent sur les bouleversements politiques en Russie qui ont suivi l’effondrement de l’Union soviétique.

Jeet Heer a suggéré le mois dernier dans le pays que Trump poursuit plutôt un «jeu d’escroquerie» au ralenti, attirant davantage de dons privés en suscitant l’indignation de ses partisans. Il suscite également des passions pour ce qui pourrait être une longue campagne pour reprendre la Maison Blanche en 2024.

Masha Gessen, écrivant dans The New Yorker, a souligné la «fausse dichotomie» entre un coup d’État et un escroc. « Un coup d’État est une revendication de pouvoir qui est faite illégalement, souvent mais pas toujours par la force, parfois illégale, mais parfois dans les limites d’une constitution », elle a écrit. «Une arnaque est un terme flou: il peut s’agir d’un acte criminel ou tout simplement contraire à l’éthique, peut-être simplement rusé et manipulateur. En d’autres termes, une arnaque est un acte de persuasion illégal. Un coup d’État commence toujours par un escroc. Si le revers réussit – si la revendication de pouvoir est convaincante – alors un coup d’État a eu lieu. «

Certains analystes de gauche ont toujours considéré la peur des tendances autoritaires de Trump comme exagérée. Ils ont vu l’alarmisme des libéraux de l’establishment et des républicains « Never Trump » comme une distraction pour faire face aux conditions réelles qui ont conduit un nativiste démagogique à entrer à la Maison Blanche. « Une économie dysfonctionnelle, et non une tyrannie endormie, est ce qui doit retenir l’attention si l’on veut expliquer les choix électoraux récents – et les modes de vote doivent être modifiés à l’avenir », a écrit Samuel Moyn, professeur de droit à Yale, et l’historien d’Oxford David Priestland en 2017.

Ross Douthat, un chroniqueur conservateur du New York Times, a prédit avant les élections que Trump se révélerait plus un faible qu’un autocrate. « Il a réussi à enfreindre les normes post-Watergate au service de l’autoprotection et de son portefeuille », Douthat a écrit. «Mais les présidents pré-Watergate n’étaient pas des autocrates, et en termes de prise de pouvoir politique il a été moins impérial que George W. Bush ou Barack Obama. «

C’est une opinion partagée par l’historien politique Corey Robin, qui a déclaré dans une récente interview que ses préoccupations concernaient moins Trump que les institutions américaines de plus en plus anachroniques qui permettent l’ancrage d’un gouvernement minoritaire dans le pays. Loin de m’inquiéter du fait que les institutions américaines ne sont pas suffisamment stables ou résilientes pour contenir Trump ou un chiffre similaire, je suis beaucoup plus préoccupé par la stabilité et la résilience étouffantes d’institutions telles que le collège électoral, les tribunaux et le sénat, et leur capacité à soutenir Trump et le GOP, » Robin a dit aux courants juifs.

Mais le fait que Trump ne parvienne pas à renverser le processus démocratique cette fois n’est guère réconfortant. « Le président américain tente de voler les élections, et surtout, son parti soit tacitement approuve, soit fait semblant de ne pas les voir », a écrit Zeynep Tufekci dans l’Atlantique, dans un essai qui mettait en garde contre la complaisance. C’est une combinaison particulièrement dangereuse, et en fait beaucoup plus que la simple fanfaronnade ou norme fracassante. «

Au fur et à mesure que la polarisation progresse, les analystes se demandent à quel point Trump aurait pu réussir à renverser l’élection si les marges électorales avaient été plus minces dans un État ou les responsables de l’État moins sincères dans un autre. Quoi qu’il fasse après janvier, il existe une profonde division politique parmi les électeurs du pays. Des millions d’Américains rejettent la victoire de Biden et se sont plongés dans une collection toujours croissante de théories du complot sur la politique américaine. « La question est de savoir si ce genre de paranoïaque, les sondages suggèrent, décrit la grande majorité des électeurs républicains, dérivera dans le ressentiment atomisé ou deviendra une force politique destructrice, » a écrit le chroniqueur du Financial Times Edward Luce.