NAYPYITAW, Myanmar (AP) – Un coup d’État militaire était en cours au Myanmar lundi matin et la conseillère d’État Aung San Suu Kyi a été détenue en résidence surveillée, selon les rapports, alors que les communications avec la capitale étaient coupées.

L’accès téléphonique et Internet à Naypyitaw a été perdu et le parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi n’a pas pu être joint.

Les législateurs birmans devaient se réunir lundi à Naypyitaw, la capitale, pour la première session du Parlement depuis les élections de l’année dernière, avec des tensions persistantes face aux récents commentaires de l’armée qui étaient largement considérés comme une menace de coup d’État.

Le portail d’informations en ligne Myanmar Now a cité des sources non identifiées au sujet de l’arrestation de Suu Kyi et du président de la NLD vers l’aube et n’a pas eu plus de détails. Myanmar Visual Television et Myanmar Voice Radio ont annoncé sur Facebook vers 6h30 du matin que leurs programmes n’étaient pas disponibles pour être diffusés régulièrement.

Suu Kyi, 75 ans, est de loin le politicien le plus dominant du pays et est devenu le chef du pays après avoir mené une lutte non violente de plusieurs décennies contre le régime militaire.

Le parti de Suu Kyi a remporté 396 sièges sur 476 dans les chambres hautes et basses combinées du Parlement dans les sondages de novembre, mais l’armée détient 25% du total des sièges en vertu de la constitution de 2008 rédigée par l’armée et plusieurs postes ministériels clés sont également réservés aux militaires. les personnes nommées.

L’armée, connue sous le nom de Tatmadaw, a accusé une fraude électorale massive lors de l’élection, bien qu’elle n’ait pas fourni de preuves. La Commission électorale de l’Union de l’État a rejeté la semaine dernière ses allégations.

Au milieu des querelles sur les allégations, l’armée mardi dernier a intensifié les tensions politiques lorsqu’un porte-parole lors de sa conférence de presse hebdomadaire, répondant à une question d’un journaliste, a refusé d’exclure la possibilité d’un coup d’État. Le major général Zaw Min Tun a expliqué en précisant que l’armée «suivrait les lois conformément à la constitution».

Utilisant un langage similaire, le commandant en chef général Min Aung Hlaing a déclaré aux officiers supérieurs dans un discours mercredi que la constitution pourrait être révoquée si les lois n’étaient pas correctement appliquées. Le déploiement inhabituel de véhicules blindés dans les rues de plusieurs grandes villes s’ajoute à cette préoccupation.

Samedi, cependant, l’armée a nié avoir menacé de coup d’État, accusant des organisations et des médias anonymes de déformer sa position et de sortir les propos du général de leur contexte.

Dimanche, il a réitéré son démenti, cette fois accusant les ambassades étrangères non spécifiées d’avoir mal interprété la position de l’armée et les appelant «à ne pas faire d’hypothèses injustifiées sur la situation».

Les responsables américains du Conseil de sécurité nationale et du département d’État ont déclaré qu’ils étaient au courant des rapports mais n’ont pas pu confirmer qu’un coup d’État et des détentions avaient eu lieu.