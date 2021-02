Des membres de l’Association des professeurs de l’Université de Yangon protestent contre le coup d’État militaire en portant des rubans rouges et en levant des saluts à trois doigts le 5 février 2021. | Getty Images

À la suite d’un coup d’État militaire, les États-Unis et leurs alliés luttent pour soutenir le mouvement pro-démocratie qui a conduit au renversement d’un dirigeant qui pourrait être complice du génocide

L’armée du Myanmar a pris le contrôle total du gouvernement du pays et a détenu la chef civile Aung San Suu Kyi avec des centaines de membres d’elle Le parti de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) dans un mouvement que l’administration Biden a qualifié de «coup d’État».

L’armée a déclaré qu’elle garderait le contrôle du pays pendant au moins un an, l’autorité ultime revenant au général en chef Min Aung Hlaing. On ne sait pas ce qui se passera après 12 mois, bien que certains soupçonnent que l’armée restera en charge au-delà de cela.

Le Myanmar fait des allers-retours entre les dirigeants militaires et civils depuis 1948, mais les Tatmadaw, comme on les appelle plus communément les militaires, ont toujours détenu un pouvoir important. Les États-Unis et d’autres pays ont imposé des sanctions au pays pendant des décennies pour obliger les généraux à adopter des réformes pro-démocratie, et en 2011, l’armée a finalement cédé une partie de son pouvoir aux dirigeants civils et a commencé à gouverner aux côtés de Suu Kyi et de son parti.

Suu Kyi, lauréate du prix Nobel de la paix, a longtemps plaidé pour la démocratie, y compris pendant que les militaires la maintenaient en résidence surveillée pendant des années et recevaient un soutien mondial pour sa lutte.

Mais une fois qu’elle est devenue la principale dirigeante civile du pays, elle a refusé de défier l’armée sur une question très importante: sa campagne de génocide de 2017 contre les Rohingyas, une minorité ethnique musulmane du pays. Elle a même défendu leurs actions devant un tribunal international.

En 2020, elle a fait campagne pour restreindre davantage le rôle de l’armée dans la gouvernance du pays et, lors des élections législatives de novembre, son parti a remporté une victoire éclatante, lui donnant essentiellement le mandat de poursuivre ces changements. Voyant cela comme une menace directe pour leur pouvoir, les généraux du pays ont affirmé, sans preuve, que l’élection était frauduleuse. Et quelques heures seulement avant la réunion du nouveau parlement, l’armée a lancé son coup d’État.

Les défenseurs des droits de l’homme préviennent que le coup d’État représentera un danger pour quiconque n’est pas d’accord avec les actions de l’armée, mais qu’il pourrait s’avérer particulièrement périlleux pour les Rohingyas et d’autres minorités ethniques et religieuses persécutées dans le pays.

«L’armée est responsable du génocide contre les Rohingyas et d’autres violations graves des droits de l’homme contre d’autres minorités ethniques, y compris les Rakhine, Kachin, [and] Shan », a déclaré Daniel P. Sullivan, un défenseur des droits de l’homme chez Refugees International qui se concentre sur le Myanmar, à Jen Kirby de Vox.

L’administration Biden a qualifié la prise de contrôle de coup d’État, ce qui entraînera une réduction du montant déjà faible de l’aide étrangère que les États-Unis accordent au pays, et a déclaré qu’elle envisageait d’imposer des sanctions économiques à l’armée birmane. Mais il se pose également la question de savoir comment soutenir le mouvement pro-démocratie du pays sans soutenir également Suu Kyi, qui a été «potentiellement complice du génocide», écrit Jariel Arvin de Vox.