Coup d’État militaire au Myanmar: les coûts cachés augmentent alors que le monde détourne le regard

Des milliers de personnes ont été blessées ou tuées depuis le coup d'État militaire, mais les coûts humains vont bien au-delà

PRÈS DE LA FRONTIÈRE THAÏ-MYANMAR — Lorsque Kyaw Shwe, 48 ans, a fait ses valises avec sa famille pour quitter le Myanmar, il savait qu’il ne pouvait pas apporter grand-chose. Les militaires le recherchaient et le voyage jusqu’à la frontière allait être long. Dans un sac à dos, il fourra quelques ensembles de vêtements, son téléphone et ses lunettes de lecture. Puis, soigneusement, il a plié un cigare birman cheroot et cinq paquets de café instantané.

Un après-midi récent, dans une maison vide le long de la frontière ouest de la Thaïlande où il s’est réfugié, Kyaw Shwe a récupéré les paquets de café. Il a tenu à expliquer que son fils de 18 ans lui avait offert le café et le cigare la veille de sa disparition. Il voulait dire son nom, Bhone Wai Yan Kyaw, et parler de ce que les soldats lui avaient fait lorsqu’ils l’avaient trouvé dans une maison sécurisée avec d’autres militants étudiants.

Kyaw Shwe a soulevé le café dans ses mains mais n’a pas pu se résoudre à parler. Ses épaules s’affaissèrent. Il poussa un gémissement.

Alors que les combats font rage au Myanmar, ses citoyens vacillent sous les pertes qu’ils ont subies en 18 mois de conflit violent. Des villages entiers ont été rasés ; des êtres chers ont été exécutés en secret ; et 1,1 million d’emplois ont évaporé de l’économie. L’attention internationale s’est affaiblie, attirée par des crises telles que la guerre en Ukraine. Mais les coûts de la prise de contrôle par l’armée – et la poussée désespérée continue pour y résister – ont continué d’augmenter.

Cynthia Maung dirige une clinique communautaire à la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar et a vu, au cours de l’année écoulée, un filet de victimes de guerre devenir une inondation. L’armée a tué plus de 2 000 civils, dont certains en atrocités de guerre apparentes, selon le rapporteur spécial de l’ONU sur le Myanmar. Presque un million de personnesdont un quart d’enfants, ont été déplacés, contraints de vivre dans des abris temporaires où sévissent le paludisme, la dengue et la dysenterie.

À un moment donné, les groupes humanitaires pourraient être en mesure de comptabiliser le nombre de personnes perdues à cause de la violence, de la famine ou de la maladie au cours de cette période, a déclaré Maung. Mais chaque jour, elle voit aussi les signes d’un bilan invisible qu’il sera impossible de calculer. Le chagrin et le désespoir sont partout.

“Nous ne pouvons même pas commencer à comprendre”, a déclaré Maung, “à quel point ce sera énorme.”

Non loin de l’endroit où Kyaw Shwe se réfugie, un jeune ingénieur qui a rejoint une armée rebelle apprend à marcher après que sa jambe droite a été brisée par une mine terrestre. Une mère célibataire demande des nouvelles à la maison de son fils de 14 ans, qui ne lui a pas parlé depuis que l’armée a publié un avis d’arrestation, tandis qu’un couple de jeunes mariés cherche du travail après l’usine de confection sur laquelle ils comptaient à Yangon fermé. Un professeur estimé qui a autrefois siégé dans l’une des meilleures universités du Myanmar se promène autour d’une vieille maison en terrasse stérile, terrifié à l’idée d’ouvrir la porte parce que sa famille de six personnes, dont ses deux enfants, est entrée en Thaïlande sans papiers.

Dans des bâtiments quelconques le long de la frontière, il y en a des dizaines de milliers d’autres comme eux. Ils ont traversé des jungles et des zones de combat pour arriver ici. Pour beaucoup, c’est le premier endroit où ils ont pu faire une pause et faire le point.

“Je ne sais toujours pas comment y croire”, a déclaré Zin Moe, la femme de Kyaw Shwe. Elle tenait le T-shirt que son fils portait lors de sa dernière visite, non lavé après six mois car elle espérait qu’il garderait son odeur.

« Nous avons tout perdu.

Les jeunes du Myanmar, qui ont grandi pendant la brève période de démocratie du pays, ont mené la résistance contre la junte militaire, également connue sous le nom de Tatmadaw. Alors que le conflit s’éternise, beaucoup paient le prix fort tout en luttant contre la perte de confiance en leur avenir et le sentiment d’être abandonnés par le monde.

La violence s’est intensifiée dans le nord-ouest du Myanmar, en particulier dans les régions de Sagaing et de Magway, qui sont presque entièrement isolées de l’aide internationale. Les experts mettent en garde que les tensions sont également sur le point d’exploser dans des endroits comme l’État de Rakhine, site de la persécution systématique par l’armée de la minorité musulmane Rohingya – désormais considérée par les États-Unis comme un génocide. Les Nations Unies ont déclaré qu’elles avaient besoin de 826 millions de dollars pour répondre aux besoins humanitaires de base au Myanmar pour 2022. En juillet, l’organisme mondial avait levé 106 millions de dollars, soit 13% de cet objectif.

Les pays puissants ont peu fait pour endiguer cette spirale descendante, disent les chefs de la résistance.

Japon, Australie et Singapour, qui ont tous agi rapidement pour punir la Russie après son invasion de l’Ukraine, n’ont rien fait pour faire de même avec le Tatmadaw. Les États-Unis ont adopté certaines sanctions mais n’ont pas répondu aux principales demandes des militants, telles que la sanction de la Myanmar Oil and Gas Enterprise, une société énergétique publique qui sert de bouée de sauvetage à la junte. L’Union européenne a infligé des sanctions à l’entreprise en février.

“Il y a des villages à Magway et Sagaing littéralement en feu”, a déclaré un rebelle de 31 ans qui a demandé à être identifié uniquement par son nom sur le champ de bataille, Camarade Kite. « Et qui nous aide ?

Comme beaucoup de ceux qui ont rejoint la rébellion du Myanmar, le camarade Kite n’était pas un combattant – il n’avait même jamais tenu d’arme – jusqu’au coup d’État de début 2021. Ingénieur en réseau informatique, il s’est enrôlé dans une armée rebelle après avoir vu les soldats de la junte ouvrir le feu sur des manifestants.

En avril, il était en mission de reconnaissance dans les jungles du sud lorsqu’il a entendu un sifflement aigu. Il y avait un bourdonnement dans ses oreilles, se souvient-il, avant de tomber au sol. Lorsqu’il s’est réveillé dans un hôpital du côté thaïlandais de la frontière, le bas de sa jambe droite avait disparu.

Les mines terrestres ont longtemps été une arme de la Tatmadaw, et depuis le coup d’État, les soldats posent des mines dans les zones de conflit à un «échelle massive“, constituant peut-être des crimes de guerre, disent les défenseurs des droits.

À l’hôpital thaïlandais, le camarade Kite était entouré de jeunes hommes comme lui, a-t-il dit. Certains avaient perdu des membres; d’autres sont devenus aveugles ou paralysés. Pendant la journée, il se distrait avec son ordinateur portable, en regardant des didacticiels YouTube et des films Marvel. Mais la nuit, peu importe comment il essayait, il ne pouvait pas bloquer le son des pleurs.

“Ce n’est pas facile pour nous, mentalement”, a-t-il déclaré. “Était jeune. La plupart d’entre nous ne sommes pas mariés; nous n’avons même pas de copines.

« Nous nous inquiétons de la façon dont nous allons réintégrer la société. Nous nous inquiétons de savoir si nous pourrons jamais être heureux.

Il est difficile de savoir combien de familles birmanes ont été séparées depuis le coup d’État. En plus des personnes qui ont été tuées, des milliers sont en prison et encore plus dans la clandestinité. Sous la pression des militaires, certaines familles ont commencé à couper les liens avec des proches liés à la résistance, publier des avis publics renier fils, filles et frères et sœurs.

Ma Cho, 48 ans, vivait avec son fils adolescent dans l’État du sud-est de Karen avant le coup d’État. Ils étaient proches, a-t-elle dit, et prenaient presque tous leurs repas ensemble jusqu’à ce que des soldats viennent la chercher il y a un an et demi.

Ma Cho était bénévole pour un comité de femmes au sein de la Ligue nationale pour la démocratie, le parti politique dirigé par la lauréate du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. Après le coup d’État, a déclaré Ma Cho, elle a retrouvé son visage diffusé sur les chaînes de télévision publiques – une mère célibataire et vendeuse de motos transformée en «criminelle politique» recherchée par la junte. Elle a essayé de contacter son fils à plusieurs reprises après avoir fui Karen, a-t-elle dit, mais il a eu trop peur pour répondre.

“C’est vraiment un sentiment très douloureux pour moi”, a déclaré Ma Cho, retenant ses larmes. “Je pense que je ne le rencontrerai qu’après la révolution.”

Beaucoup d’autres le long de la frontière se nourrissent d’espoirs similaires – du moins, aussi longtemps qu’ils le peuvent.

Bhone Wai Yan Kyaw, l’aîné des trois enfants de Kyaw Shwe, était un adolescent ordinaire avant le coup d’État militaire. Il s’intéressait au football, à la poésie et à la musique et détestait les brutes. Il venait de commencer à apprendre à jouer de la guitare, et sur Instagram, il a posté des reprises de chansons folkloriques que lui et Kyaw Shwe ont enregistrées ensemble. Cela a rendu son père plus heureux qu’il ne l’avait jamais imaginé.

Après le coup d’État, Kyaw Shwe, un chauffeur de taxi de Yangon, a emmené Bhone Wai Yan Kyaw à sa première manifestation et l’a vu s’épanouir. L’adolescent était attentionné et charismatique, et quand il s’est levé pour parler à l’arrière des camionnettes, les gens se sont arrêtés pour écouter.

Le 25 février, a déclaré Kyaw Shwe, Bhone Wai Yan Kyaw a disparu. Kyaw Shwe et Zin Moe se sont rendus à la maison sécurisée à Yangon qu’il partageait avec d’autres militants étudiants, et des voisins leur ont dit qu’un convoi de cinq camions militaires était passé. Bhone Wai Yan Kyaw se trouvait dans la maison avec deux autres personnes et aidait l’une d’entre elles, une jeune fille de 15 ans, à s’enfuir par-dessus un mur lorsque des soldats lui ont tiré dessus à deux reprises. Une fois dans la poitrine et une fois, après qu’il soit tombé au sol, dans la tête. Selon des voisins, des soldats ont traîné son corps dans la rue, puis l’ont chargé dans un camion et sont partis.

Kyaw Shwe a montré une photo qu’il avait prise d’un mur strié de terre avec un trou où la lumière du soleil filtrait. Il avait été laissé par l’une des balles qui ont tué son fils.

« Sans pitié », dit-il.

Kyaw Shwe parlait lentement, appuyé contre son genou alors qu’il était assis par terre. C’était douloureux de parler de son fils, mais sa mort était la raison pour laquelle Kyaw Shwe avait obligé sa famille à quitter le Myanmar. Il n’était plus possible de pleurer publiquement dans le pays. Et il avait voulu que la vie de Bhone Wai Yan Kyaw représente plus que ce trou de balle.

“Je me laisserai blesser”, a déclaré Kyaw Shwe, “parce que le monde a besoin de savoir.”

Au début de cette année, se souvient-il, lors de l’un des rares week-ends tranquilles que la famille a passés ensemble, Bhone Wai Yan Kyaw a annoncé qu’il prévoyait d’organiser une fête d’anniversaire lorsqu’il aurait eu 19 ans le 6 septembre.

Zin Moe lui a dit qu’il était déjà adulte et que les adultes n’avaient pas besoin de fêtes d’anniversaire. Mais il secoua la tête.

« Non », dit-il en souriant à ses parents. “Je ne suis pas un adulte.”

“Je ne suis encore qu’un enfant.”