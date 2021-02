Le coup d’État ramène le pays à un régime militaire complet après une courte expérience de quasi-démocratie qui a débuté en 2011, lorsque l’armée, au pouvoir depuis 1962, a mis en œuvre des élections parlementaires et d’autres réformes.

Lundi, l’armée du Myanmar a renversé le fragile gouvernement démocratique du pays lors d’un coup d’État, arrêtant des dirigeants civils, coupant Internet et interrompant les vols.

La possibilité d’un coup d’État est apparue ces derniers jours. L’armée, qui avait tenté devant la Cour suprême du pays de faire valoir que les résultats des élections étaient frauduleux, a menacé de «prendre des mesures» et a encerclé les chambres du Parlement de soldats.

Le nouveau Parlement devait approuver les résultats des élections et approuver le prochain gouvernement.

Comment s’est déroulé le coup d’État?

L’armée a arrêté lundi les dirigeants du parti au pouvoir NLD et les dirigeants civils du Myanmar, dont Mme Aung San Suu Kyi et le président U Win Myint, ainsi que des ministres, les principaux ministres de plusieurs régions, des politiciens de l’opposition, des écrivains et des militants.

Le coup d’État a été effectivement annoncé sur la chaîne de télévision Myawaddy, propriété militaire, lorsqu’un présentateur de nouvelles a cité la constitution de 2008, qui permet à l’armée de déclarer une urgence nationale. L’état d’urgence, a-t-il dit, resterait en place pendant un an.