Coup d’État déjoué en Allemagne – services de sécurité

Les autorités ont arrêté 25 personnes, dont d’anciens policiers et militaires, qui auraient voulu rétablir une monarchie

Des déploiements SWAT, plus de 130 perquisitions et un total de 25 arrestations ont été effectués en Allemagne et dans plusieurs pays voisins dans ce que les médias appellent l’une des plus grandes opérations antiterroristes de l’histoire du pays.

Parmi les suspects figurent d’anciens membres de l’armée et de la police, ainsi qu’un ressortissant russe. On pense qu’ils ont conspiré pour renverser le gouvernement actuel par la force et rétablir un régime calqué sur le Reich allemand de 1871.

Aux premières heures de mercredi, quelque 3 000 policiers allemands ont pris d’assaut des appartements situés dans 11 régions du pays, ont révélé les autorités.

Les membres du groupe seraient des adhérents de l’idéologie QAnon, qui pensent que l’Allemagne est actuellement contrôlée par «l’État profond».

Après avoir commencé leurs préparatifs pour un coup d’État en novembre 2021, les suspects ont formé une “aile militaire” et tentaient activement de recruter du personnel militaire actuellement en service dans la Bundeswehr.

Les conspirateurs auraient également formé un cabinet fantôme, prévoyant de mettre un noble de Francfort, Prinz Heinrich XIII, à la barre pendant une période intérimaire après le coup d’État.