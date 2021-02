Le Conseil de sécurité des Nations Unies a fermement soutenu un retour à la démocratie au Myanmar jeudi et a appelé à la libération immédiate d’Aung San Suu Kyi et de tous ceux détenus arbitrairement par l’armée.

Dans sa première déclaration sur l’éviction du gouvernement par l’armée, l’organe le plus puissant de l’ONU « a souligné la nécessité de maintenir les institutions et processus démocratiques, de s’abstenir de toute violence et de respecter pleinement les droits de l’homme, les libertés fondamentales et l’état de droit.

« Les membres du Conseil de sécurité ont souligné la nécessité de continuer à soutenir la transition démocratique au Myanmar », a déclaré le conseil dans un communiqué, qui faisait référence à l’imposition par l’armée de l’état d’urgence sans l’appeler un coup d’État.

Les 15 membres du Conseil ont encouragé « le dialogue et la réconciliation conformément à la volonté et aux intérêts du peuple du Myanmar ».

En plus d’appeler à la libération immédiate du conseiller d’État Suu Kyi et du président Win Myint, le conseil s’est dit préoccupé « par les restrictions imposées à la société civile, aux journalistes et aux professionnels des médias ».

La déclaration a été publiée deux jours après que le conseil ait tenu une réunion d’urgence à huis clos pour discuter de la prise de pouvoir par l’armée à la veille de la première réunion du nouveau Parlement du pays.

L’armée a déclaré que c’était nécessaire parce que le gouvernement n’avait pas donné suite à ses allégations non fondées de fraude lors des élections de novembre, au cours desquelles le parti de Suu Kyi a balayé le vote et l’armée a mal fait. Suu Kyi a depuis été accusée de possession de talkies-walkies importés illégalement, passibles d’une peine maximale de trois ans, selon son parti.

Envoi d’un signal fort

L’ambassadrice britannique à l’ONU Barbara Woodward, l’actuelle présidente du conseil qui a dirigé la déclaration, s’est félicitée de son approbation unanime en déclarant « qu’il est important que nous parlions d’une seule voix sur la nécessité pour le Myanmar de restaurer ses processus démocratiques et de libérer les détenus ».

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a également déclaré que l’adoption relativement rapide de la déclaration est très bienvenue et « envoie un signal très fort » de soutien international pour une restauration des mouvements vers la démocratie.

Lors de la réunion de mardi, Christine Schraner Burgener, l’envoyée de l’ONU pour le Myanmar, a exhorté le conseil à veiller à ce que «la démocratie soit rapidement rétablie» dans la nation d’Asie du Sud-Est. Le conseil n’a pris aucune mesure immédiate car la Chine, un voisin proche du Myanmar, et la Russie ont déclaré qu’ils devaient consulter leurs capitales.

La déclaration du Conseil publiée jeudi a réitéré son ferme soutien à l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, connue sous le nom d’ANASE, et s’est félicitée d’une déclaration de son président.

Le Brunei, qui préside le groupe régional de 10 pays, y compris le Myanmar, a publié lundi une déclaration notant que les principes du bloc comprennent « l’adhésion aux principes de la démocratie, de l’état de droit et de la bonne gouvernance, le respect et la protection des droits de l’homme et des libertés « .

La déclaration encourageait « la poursuite du dialogue, la réconciliation et le retour à la normale conformément à la volonté et aux intérêts du peuple du Myanmar ».

Il n’a fait état d’aucune mesure prise par l’ASEAN pour prendre l’initiative de ramener le Myanmar sur la voie démocratique.

Appelle à la pression internationale

Dans sa réaction la plus ferme à la prise de contrôle de l’armée, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé mercredi à une pression internationale pour restaurer la démocratie au Myanmar.

« Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour mobiliser tous les acteurs clés de la communauté internationale afin de mettre suffisamment de pression sur le Myanmar pour que ce coup d’État échoue », a déclaré le chef de l’ONU dans une interview au Washington Post Live.

Dujarric, le porte-parole de l’ONU, a déclaré jeudi que Guterres et l’envoyé de l’ONU Schraner Burgener « poursuivront leurs contacts et leurs efforts pour atteindre les personnes qui peuvent aider à faire avancer la situation de manière positive ».

Il a souligné que l’ONU est également préoccupée par « la situation de tous les habitants du Myanmar, la situation des droits de l’homme, le manque de liberté d’expression, la fermeture de certaines plateformes Internet ».

Guterres a déclaré dans l’interview que Suu Kyi avait défendu l’armée, y compris pour son offensive contre les musulmans rohingyas dans le nord de l’État de Rakhine, « il est donc absolument inacceptable de voir ce coup d’État ». Il a appelé à la libération de tous les détenus, au retour à l’ordre constitutionnel et au rassemblement de la communauté internationale.

La déclaration du Conseil de sécurité mentionnait également le sort des Rohingyas et faisait allusion à une déclaration présidentielle de novembre 2017 condamnant la violence généralisée à Rakhine et exprimant sa vive préoccupation face aux violations des droits de l’homme signalées par les forces de sécurité du Myanmar contre les musulmans Rohingya appartenant à une minorité. Il a appelé le gouvernement à garantir « qu’il n’y ait plus recours excessif à la force militaire ».

Une opération de contre-insurrection menée par l’armée birmane en 2017, impliquant des viols de masse, des meurtres et l’incendie de villages, a conduit plus de 700000 musulmans rohingyas au Bangladesh voisin.

Le Conseil de sécurité a réitéré jeudi la nécessité « de s’attaquer aux causes profondes de la crise dans l’État de Rakhine et de créer les conditions nécessaires pour un retour sûr, volontaire, durable et digne des personnes déplacées ».