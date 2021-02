Le principal organe de défense des droits de l’homme de l’ONU a adopté vendredi une résolution de consensus exhortant les dirigeants militaires du Myanmar à libérer immédiatement Aung San Suu Kyi et d’autres dirigeants civils du gouvernement détenus après un coup d’État militaire, tout en édulcorant un projet de texte initial sous la pression exercée par la Chine et la Russie. .

Lors d’une session extraordinaire du Conseil des droits de l’homme, la résolution originale présentée par la Grande-Bretagne et l’Union européenne a été révisée pour supprimer les appels à renforcer la capacité d’un expert des droits de l’ONU à examiner le Myanmar et à la retenue de l’armée du pays.

Après que la résolution mise à jour ait été adoptée sans opposition, l’ambassadeur chinois Chen Xu a remercié les auteurs d’avoir «adopté nos recommandations», mais a déclaré que la Chine se distanciait toujours de la mesure.

Les auteurs des résolutions du Conseil acceptent souvent d’adoucir le langage de leurs textes afin de gagner un consensus et de montrer que l’organe de 47 membres est uni sur des questions épineuses des droits de l’homme.

Le conseil n’a pas le pouvoir d’imposer des sanctions mais peut former un projecteur politique sur les abus et violations des droits. La session est intervenue peu de temps après que l’administration Biden, qui a déjà imposé des sanctions aux principaux dirigeants du coup d’État au Myanmar, a relancé la participation des États-Unis au Conseil des droits de l’homme, dont l’administration Trump a retiré le pays en 2018.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a qualifié l’adoption de la résolution de « pas très important » qui montre que « la communauté internationale parlera avec force … en appelant au renversement des événements que nous avons vus au Myanmar, et au plein respect de la volonté démocratique. du peuple du Myanmar ainsi que le plein respect de ses droits de l’homme. »

«L’usage disproportionné de la force, l’utilisation de balles réelles – tout cela est inacceptable», a souligné Dujarric.

La Chine et la Russie ont critiqué les tentatives de politisation de la situation au Myanmar et l’ont qualifiée de question intérieure. De nombreux pays occidentaux, le bureau des droits de l’ONU et d’autres ont dénoncé le coup d’État et l’état d’urgence.

«La prise du pouvoir par l’armée birmane au début du mois constitue un profond revers pour le pays après une décennie de gains durement acquis dans sa transition démocratique», a déclaré la Haut-Commissaire adjointe aux droits de l’homme Nada al-Nashif. «Le monde regarde.»

La résolution appelait à la «libération immédiate et inconditionnelle» de Suu Kyi, du président Win Myint et d’autres hauts responsables du gouvernement, à la levée des restrictions sur Internet, et à l’armée de respecter les rassemblements pacifiques et de s’abstenir de «recourir à une force excessive contre le public».

Mais le texte révisé a éliminé un appel au secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres et à la responsable des droits de l’homme de l’ONU, Michelle Bachelet, de donner au rapporteur spécial indépendant de l’ONU sur le Myanmar, Tom Andrews, «une assistance, des ressources et une expertise accrues» pour mener à bien son travail .

«Nous avons besoin d’une action réelle de la part des Nations Unies», a déclaré Andrews, ancien membre de la Chambre des représentants des États-Unis, citant des informations selon lesquelles la junte avait détenu 220 représentants du gouvernement et membres de la société civile.

«Le message du peuple du Myanmar à vous tous et aux peuples du monde est clair: cela ne peut pas durer», a-t-il déclaré. Andrews a demandé le droit de se rendre au Myanmar, ce que son gouvernement a refusé.

Le ministre danois des Affaires étrangères Jeppe Kofod a déclaré dans un message vidéo que son pays suspendrait «toute coopération directe au développement avec le gouvernement désormais illégitime» mais «continuerait à soutenir la société civile du Myanmar».

Le chargé d’affaires américain à Genève, Mark Cassayre, a exhorté l’armée du Myanmar à rendre le pouvoir au gouvernement démocratiquement élu, et a invité d’autres pays à «se joindre à nous pour promouvoir la responsabilité des responsables du coup d’État, y compris par des sanctions ciblées».

John Fisher, directeur du groupe de défense Human Rights Watch à Genève, a déclaré: «L’armée du Myanmar devrait tenir compte des messages d’avertissement clairs, libérer immédiatement ceux qu’elle a détenus à tort et mettre fin à leur prise de pouvoir abusive, ou faire face à des conséquences plus dures de la part de la communauté internationale.»

Le coup d’État du 1er février dirigé par Min Aung Hlaing a évincé la lauréate du prix Nobel Suu Kyi du pouvoir et a empêché les législateurs récemment élus d’ouvrir une nouvelle session du Parlement. Il a annulé près d’une décennie de progrès vers la démocratie après 50 ans de régime militaire et a conduit à de nombreuses manifestations.

L’armée dit qu’elle a été forcée d’intervenir parce que le gouvernement de Suu Kyi n’a pas correctement enquêté sur les allégations de fraude lors des élections de novembre. La commission électorale a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui de ces affirmations.

Portant un masque dans une salle presque vide de l’ONU à Genève au milieu de la pandémie de coronavirus, l’ambassadeur du Myanmar, Myint Thu, a largement pris des engagements généraux de son pays, tels que l’aide aux personnes déplacées à l’intérieur du pays ou la lutte contre le COVID-19. Il a pris ses fonctions en octobre sous le gouvernement de Suu Kyi, mais a justifié les actions de l’armée.

«À la lumière des irrégularités post-électorales et suite à une situation complexe, Tatmadaw a été contraint d’assumer la responsabilité de l’État conformément à la constitution de l’État», a déclaré l’ambassadeur, utilisant le terme pour désigner l’armée du Myanmar.

« Le Myanmar est confronté à des défis complexes – extrêmement complexes – et à une transition délicate », a-t-il déclaré. « Nous ne voulons pas bloquer notre transition démocratique naissante dans le pays. »

La Russie et la Chine, parmi quelques autres, dont la Biélorussie, se sont déclarées opposées aux tentatives de faire valoir les droits de l’homme de la situation au Myanmar, en la qualifiant de question nationale.

«Les tentatives de battage médiatique autour de la situation au Myanmar doivent cesser», a déclaré Gennadiy Gatilov, l’ambassadeur de Russie à Genève.

L’ambassadeur du Soudan, Ali Ibn Abi Talib Abdelrahman Mahmoud, a rappelé au Conseil d’autres préoccupations concernant les droits au Myanmar – à savoir les exactions contre les musulmans rohingyas, qui ont fui une violente répression militaire par centaines de milliers de personnes au Bangladesh voisin.