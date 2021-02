Le principal organe de défense des droits de l’homme de l’ONU a ouvert une session urgente pour discuter d’un coup d’État militaire au Myanmar après que la Grande-Bretagne et l’Union européenne aient demandé la libération du chef déchu du pays, Aung San Suu Kyi.

La Grande-Bretagne et l’UE ont présenté vendredi un projet de résolution au Conseil des droits de l’homme appelant à la «libération immédiate et inconditionnelle de Mme Suu Kyi, lauréate du prix Nobel de la paix, et d’autres responsables de son gouvernement.

Il exige également la levée des restrictions sur Internet et un accès humanitaire sans entrave.

« La prise du pouvoir par l’armée birmane au début du mois constitue un profond revers pour le pays après une décennie de progrès durement acquis dans sa transition démocratique », a déclaré la vice-haute commissaire aux droits de l’homme, Nada al-Nashif.

Environ 300 députés élus au Myanmar ont appelé l’ONU à enquêter sur les «violations flagrantes des droits de l’homme» commises par l’armée depuis le coup d’État du 1er février.

Dans une lettre lue au Conseil des droits de l’homme par l’ambassadeur de Grande-Bretagne, Julian Braithwaite, ils ont déclaré que la junte avait également «imposé des restrictions à la liberté d’expression des personnes en préparant un projet de loi sur les télécommunications destiné à contrôler l’accès à Internet et aux services mobiles.

« Nous exhortons le Conseil des droits de l’homme à soutenir nos efforts. »

Thomas Andrews, l’enquêteur des droits de l’homme de l’ONU pour ce pays d’Asie du Sud-Est, a déclaré que le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait envisager d’imposer des sanctions punitives, des embargos sur les armes et des interdictions de voyager à la nation, ainsi que de veiller à ce que toute aide aille aux groupes humanitaires et non à la junte.

« Les résolutions du Conseil de sécurité traitant de situations similaires ont imposé des sanctions, des embargos sur les armes et des interdictions de voyager, et appellent à une action judiciaire devant la Cour pénale internationale ou des tribunaux ad hoc. Toutes ces options devraient être sur la table », a déclaré M. Andrews à l’ONU Conseil des droits de l’homme.

Il ya eu « de plus en plus de rapports et de preuves photographiques » selon lesquels les forces de sécurité du Myanmar ont utilisé des balles réelles contre des manifestants, a-t-il dit.

« Cette violence viole le droit international », a-t-il déclaré.

Cependant, la Russie et la Chine, qui ont des liens étroits avec l’armée du Myanmar, se sont déclarées opposées à la tenue de la session.

« Ce qui s’est passé au Myanmar, ce sont essentiellement les affaires intérieures du Myanmar », a déclaré Chen Xu, l’ambassadeur de Chine. « La Chine est en contact et en communication avec les parties concernées au Myanmar pour promouvoir l’assouplissement et le retour à la normale de la situation. »

L’ambassadeur de Russie, Gennady Gatilov, a déclaré que les questions relatives aux droits de l’homme devraient être traitées par « un dialogue et une coopération ouverts ».

« La session extraordinaire d’aujourd’hui n’est manifestement pas propice à cela. Les tentatives d’attiser le battage médiatique autour de la situation au Myanmar doivent cesser », a-t-il déclaré.

Cela intervient alors que les partisans de Mme Suu Kyi se sont affrontés avec la police alors que des centaines de milliers de personnes se joignaient aux manifestations nationales en faveur de la démocratie au mépris de l’appel de la junte à mettre fin aux rassemblements de masse.

Mme al-Nashif a déclaré que plus de 350 responsables politiques et étatiques, militants et membres de la société civile, y compris des journalistes, des moines et des étudiants, avaient été placés en détention.