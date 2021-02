L’armée du Myanmar a pris le contrôle du pays pendant un an alors que le chef de facto Aung San Suu Kyi et de nombreux hauts responsables politiques du pays avaient été arrêtés.

Un présentateur de la chaîne de télévision appartenant à l’armée du pays, Myawaddy, a annoncé lundi la prise de contrôle et a cité une section de la constitution rédigée par l’armée qui permet aux forces armées de prendre le contrôle en cas d’urgence nationale.

Il a déclaré que la raison de la prise de contrôle était en partie due à l’incapacité du gouvernement à donner suite aux allégations de fraude électorale de l’armée lors des élections de novembre dernier et au fait qu’il n’avait pas reporté les élections en raison de la crise des coronavirus.

«Avec la situation que nous constatons actuellement, nous devons supposer que l’armée organise un coup d’État», a déclaré à l’agence de presse Myo Nyunt, un porte-parole du parti au pouvoir de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) du Myanmar.

L’annonce télévisée et la déclaration de l’état d’urgence font suite à des jours d’inquiétude quant à la menace d’un coup d’État militaire – ainsi qu’aux dénégations qui auraient lieu – et sont intervenues le matin de la nouvelle session parlementaire du pays.

La prise de contrôle est un renversement brutal des progrès partiels mais significatifs vers la démocratie au Myanmar réalisés ces dernières années après cinq décennies de régime militaire et d’isolement international qui ont commencé en 1962.

Ce serait également une chute choquante du pouvoir pour Suu Kyi, qui a dirigé la démocratie malgré des années d’assignation à résidence.

Les actions de l’armée ont déjà été largement condamnées au niveau international.

La session parlementaire de lundi devait être la première depuis les élections de l’année dernière, alors que la tension persistait sur les récents commentaires de l’armée qui étaient largement considérés comme une menace de coup d’État.

L’armée, cependant, maintient que ses actions sont légalement justifiées, bien que le porte-parole du parti de Suu Kyi, ainsi que de nombreux observateurs internationaux, aient déclaré qu’il s’agissait en fait d’un coup d’État.

Le bureau du secrétaire général de l’ONU a été parmi ceux qui ont publié une déclaration condamnant les développements comme un «coup sérieux aux réformes démocratiques».

Le nouveau secrétaire d’État américain Anthony Blinken a également publié une déclaration exprimant «une grave préoccupation et une inquiétude» concernant les détentions signalées.

«Nous appelons les chefs militaires birmans à libérer tous les fonctionnaires du gouvernement et les dirigeants de la société civile et à respecter la volonté du peuple birmane exprimée lors d’élections démocratiques», a-t-il écrit en utilisant l’ancien nom du Myanmar.

«Les États-Unis soutiennent le peuple birman dans ses aspirations à la démocratie, à la liberté, à la paix et au développement.»

Comment les événements se sont-ils déroulés?

La détention des politiciens et les coupures dans les signaux de télévision et les services de communication lundi ont été les premiers signes que les plans de prise de pouvoir étaient en marche.

L’accès téléphonique et Internet à Naypyitaw, la capitale moderne du Myanmar, a été perdu et le parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi n’a pas pu être joint.

Le service téléphonique dans d’autres régions du pays serait également en panne, même si les gens pouvaient encore utiliser Internet dans de nombreuses régions.

L’Irrawaddy, un service de presse en ligne établi, a cité Myo Nyunt en rapportant que Suu Kyi, qui en tant que conseiller d’État est le principal dirigeant du pays, et le président du pays, Win Myint, ont tous deux été détenus dans les heures précédant l’aube.

Son rapport indiquait que les membres du Comité exécutif central du parti, les législateurs et les membres du cabinet régional avaient également été placés en détention.

Une liste d’autres personnes soupçonnées d’avoir été détenues, compilée par des militants politiques qui ont demandé à ne pas être nommés pour des raisons de sécurité, comprenait le cinéaste Min Htin Ko Ko Gyi, l’écrivain Maung Thar Cho et d’éminents vétérans du mouvement de protestation étudiant du pays de 1988 comme Ko Ko Gyi et Min Ko Naing. Leur détention n’a pas pu être confirmée immédiatement.

Le reportage télévisé militaire a déclaré que le commandant en chef général Min Aung Hlaing serait responsable du pays, tandis que le vice-président Myint Swe serait élevé au poste de président par intérim.

Myint Swe est un ancien général surtout connu pour avoir mené une répression brutale contre les moines bouddhistes en 2007. Il est un proche allié de l’ancien chef de la junte Than Shwe.

Alors que la nouvelle des actions de l’armée se répandait à Yangon, la plus grande ville du pays, un sentiment de malaise grandissait parmi les résidents qui, plus tôt dans la journée, étaient encore entassés dans des cafés pour le petit-déjeuner et faisaient leurs courses du matin.

Les gens enlevaient les drapeaux rouges vifs du parti de Suu Kyi qui ornaient autrefois leurs maisons et leurs entreprises.

Des files d’attente se sont formées aux guichets automatiques alors que les gens attendaient de retirer de l’argent, des efforts compliqués par les interruptions Internet. Les travailleurs de certaines entreprises ont décidé de rentrer chez eux.

Quelle clause les militaires citent-ils?

La constitution de 2008, rédigée et mise en œuvre pendant le régime militaire, contient une clause qui stipule qu’en cas d’urgence nationale, le président, en coordination avec le Conseil national de défense et de sécurité dominé par l’armée, peut publier un décret d’urgence pour remettre l’exécutif du gouvernement, pouvoirs législatifs et judiciaires au commandant en chef de l’armée.

La clause avait été décrite par Human Rights Watch, basée à New York, comme un «mécanisme de coup d’État en attente».

Ce n’est que l’une des nombreuses parties de la charte qui garantissait que l’armée pouvait maintenir le contrôle ultime sur le pays aux dépens des politiciens élus.

L’armée s’est également vu garantir 25% des sièges au Parlement et le contrôle de plusieurs ministères clés, en particulier ceux impliqués dans la sécurité et la défense.

Qui est Aung San Suu Kyi?

Suu Kyi, 75 ans, est de loin la politicienne la plus populaire du pays et est devenue la dirigeante de facto du pays après que son parti ait remporté les élections de 2015, bien que la constitution lui ait interdit d’être présidente.

Elle avait été une féroce antagoniste de l’armée pendant son assignation à résidence.

Néanmoins, une fois au pouvoir, Suu Kyi a dû équilibrer ses relations avec les généraux du pays et est même allée sur la scène internationale pour défendre leur répression contre les musulmans rohingyas dans l’ouest du pays, une campagne que les États-Unis et d’autres ont qualifiée de génocide.

Cela a laissé sa réputation internationale en lambeaux.

Elle reste très populaire chez elle, où la plupart ont soutenu la campagne contre les Rohingyas. Le parti de Suu Kyi a remporté 396 sièges sur 476 dans les chambres hautes et basses combinées du Parlement lors des sondages de novembre dernier.

Quel est le contexte du coup d’État?

L’armée, connue sous le nom de Tatmadaw, a accusé une fraude électorale massive lors de l’élection, bien qu’elle n’ait pas fourni de preuves. La Commission électorale de l’Union de l’État a rejeté la semaine dernière ses allégations.

Au milieu des querelles sur les allégations, l’armée mardi dernier a intensifié les tensions politiques lorsqu’un porte-parole lors de sa conférence de presse hebdomadaire, répondant à une question d’un journaliste, a refusé d’exclure la possibilité d’un coup d’État. Le major général Zaw Min Tun a expliqué en disant que l’armée «suivrait les lois conformément à la constitution».

Utilisant un langage similaire, le chef militaire a déclaré aux officiers supérieurs dans un discours mercredi que la constitution pouvait être révoquée si les lois n’étaient pas correctement appliquées.

Le déploiement inhabituel de véhicules blindés dans les rues de plusieurs grandes villes s’ajoute à cette préoccupation.

Samedi et dimanche, cependant, l’armée a nié avoir menacé de coup d’État, accusant des organisations et des médias anonymes de déformer sa position.