Les autorités militaires en charge du Myanmar ont élargi l’interdiction des médias sociaux à la suite du coup d’État de cette semaine, fermant l’accès à Twitter et Instagram, tandis que les manifestations de rue ont continué de s’étendre samedi alors que les gens se rassemblaient à nouveau pour montrer leur opposition à la prise de contrôle de l’armée.

Environ 1000 manifestants – des ouvriers d’usine et des étudiants parmi eux – ont défilé samedi matin dans les rues de Yangon, la plus grande ville du pays. À midi, plus de 100 policiers en tenue anti-émeute avaient été déployés pour les empêcher d’avancer. Les membres de la foule ont crié: «La dictature militaire devrait tomber» et «A bas la dictature».

Des avocats diplômés de l’Université Yadanabon du Myanmar sont devenus samedi le dernier groupe de la société civile du pays à manifester son opposition au coup d’État militaire contre le gouvernement d’Aung San Suu Kyi.

Posant pour une photo, plus de deux douzaines d’avocats ont enfilé des rubans rouges et ont montré le salut de protestation à trois doigts. Ils ont tenu une banderole sur laquelle on pouvait lire: «Nous condamnons le coup d’État illégal; non à la dictature».

Arrêt des réseaux sociaux

En plus de Facebook et des applications associées, le gouvernement militaire a ordonné vendredi aux opérateurs de communication et aux fournisseurs de services Internet de couper l’accès à Twitter et Instagram. Le communiqué indique que certaines personnes essaient d’utiliser les deux plates-formes pour diffuser de fausses informations.

Les utilisateurs des médias sociaux ont exprimé leur inquiétude face aux informations non confirmées selon lesquelles tout accès Internet pourrait bientôt être coupé, du moins pendant le week-end. Certains disent avoir perdu le service sur leurs réseaux mobiles.

Netblocks, qui suit les perturbations et les fermetures des réseaux sociaux, a confirmé la perte du service Twitter à partir de 22 heures. Instagram était déjà soumis à des restrictions.

Dans un communiqué, Twitter s’est dit «profondément préoccupé» par l’ordre de bloquer les services Internet au Myanmar et a promis de «plaider pour la fin des fermetures destructrices menées par le gouvernement».

«Cela porte atteinte à la conversation publique et au droit des gens de faire entendre leur voix», a déclaré son porte-parole.

Les médias d’État sont fortement censurés et Facebook en particulier est devenu la principale source de nouvelles et d’informations dans le pays. Il est également utilisé pour organiser des manifestations.

Pour la quatrième nuit de vendredi, la cacophonie du bruit des fenêtres et des balcons s’est répercutée dans les quartiers de Yangon, alors que la résistance au coup d’État et les arrestations d’activistes et de politiciens prenaient de l’ampleur.

Contact de l’ONU avec l’armée

Plus tôt vendredi, près de 300 législateurs élus du parti de la Ligue nationale pour la démocratie d’Aung San Suu Kyi se sont déclarés seuls représentants légitimes du peuple et ont demandé une reconnaissance internationale en tant que gouvernement du pays.

Ils étaient censés prendre leurs sièges lundi lors d’une nouvelle session du Parlement après les élections de novembre, lorsque l’armée a annoncé qu’elle prenait le pouvoir pour un an.

L’armée a accusé Suu Kyi et son parti de ne pas avoir donné suite à ses plaintes selon lesquelles l’élection était frauduleuse, bien que la commission électorale ait déclaré qu’elle n’avait trouvé aucune preuve à l’appui de ces affirmations.

À New York, le Secrétaire général Antonio Guterres a promis vendredi que les Nations Unies feraient tout leur possible pour unir la communauté internationale et créer les conditions permettant de renverser le coup d’État militaire au Myanmar.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il était «absolument essentiel» de donner suite aux appels du Conseil de sécurité pour un retour à la démocratie, le respect des résultats des élections de novembre et la libération de toutes les personnes détenues par l’armée, «ce qui signifie le renversement de la situation. coup d’État qui a eu lieu.

Guterres a déclaré que Christine Schraner Burgener, l’envoyée spéciale de l’ONU pour le Myanmar, avait eu un premier contact avec l’armée depuis le coup d’État et a exprimé la forte opposition de l’ONU à la prise de contrôle.

Selon le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, elle a réitéré au commandant en chef adjoint Soe Win «la ferme condamnation du secrétaire général de l’action militaire qui a perturbé les réformes démocratiques en cours dans le pays».

Un assistant principal de Suu Kyi est détenu

En plus des 134 fonctionnaires et législateurs arrêtés lors du coup d’État, quelque 18 militants indépendants ont également été détenus, a déclaré l’Association d’assistance aux prisonniers politiques du Myanmar, qui a ajouté que certains avaient été libérés.

Vendredi, l’assistant principal de Suu Kyi, Win Htein, a été arrêté dans le canton de Mayangone. Il a déclaré à la BBC lors d’un appel téléphonique plus tôt qu’il était arrêté pour sédition, passible d’une peine maximale d’emprisonnement à vie.

Suu Kyi et le président Win Myint sont également assignés à résidence et ont été inculpés d’infractions mineures, considérées par beaucoup comme une simple présentation juridique de leur détention. Elle a été décrite par son parti comme étant en bonne santé.

Vendredi également, des centaines d’étudiants et d’enseignants sont descendus dans la rue pour réclamer le retour du pouvoir militaire aux politiciens élus. Les manifestations se sont étendues à plusieurs régions du pays, même dans la capitale étroitement contrôlée de Naypyitaw.

«Nous ne serons jamais avec eux», a déclaré le conférencier Nwe Thazin à propos des militaires lors d’une manifestation à l’Université d’éducation de Yangon. «Nous voulons que ce type de gouvernement s’effondre le plus tôt possible.»

Le Myanmar a été sous régime militaire pendant cinq décennies après un coup d’État de 1962, et les cinq ans de Suu Kyi à la tête depuis 2015 ont été sa période la plus démocratique malgré l’utilisation continue des lois répressives de l’époque coloniale et la persécution des musulmans Rohingya minoritaires.