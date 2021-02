Coup d’État au Myanmar – Deux manifestants tués après que la police anti-émeute ait «  tiré sur des manifestants à balles réelles  »

DEUX manifestants ont été tués au Myanmar après que la police anti-émeute « ait tiré sur des manifestants à balles réelles » pendant les manifestations anti-coup d’État en cours.

Aujourd’hui a été le jour le plus sanglant de plus de deux semaines d’émeutes alors que la police a tiré pour disperser les opposants au coup d’État militaire à Mandalay, ont rapporté les médias et le personnel médical.

Les manifestants sont descendus dans les rues de plusieurs villes et villages pour exiger la fin du régime militaire et la libération de la dirigeante élue Aung San Suu Kyi.

Mais la tension s’est rapidement intensifiée à Mandalay où la police et les soldats affrontaient des ouvriers en grève des chantiers navals et d’autres manifestants.

Certains des manifestants ont tiré des catapultes sur la police alors qu’ils jouaient au chat et à la souris dans les rues riveraines.

La police a répondu avec des gaz lacrymogènes et des tirs d’armes à feu, mais il n’était pas clair au départ s’ils utilisaient des balles réelles ou des balles en caoutchouc.

«Vingt personnes ont été blessées et deux sont mortes», a déclaré Ko Aung, un dirigeant de l’agence de services d’urgence volontaire Parahita Darhi.

Un homme est mort d’une blessure à la tête, ont déclaré des travailleurs des médias, dont Lin Khaing, rédacteur adjoint du média Voice of Myanmar dans la ville, et un médecin bénévole.

Ko Aung et le médecin ont déclaré qu’un deuxième homme avait reçu une balle dans la poitrine et était décédé plus tard de sa blessure.

La police n’était pas disponible pour commenter.

Plus tôt samedi, plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés dans la ville nordique de Myitkyina et ont affronté des lignes de police avant de se disperser.

Les foules ont également défilé à nouveau paisiblement à travers l’ancienne capitale de Bagan et à Pathein dans le delta de l’Irrawaddy.

Les manifestations et une campagne de désobéissance civile de grèves et autres perturbations ne montrent aucun signe de disparition.

Les opposants au coup d’État sont sceptiques quant à la promesse de l’armée de tenir une nouvelle élection et de donner le pouvoir au vainqueur.

Une jeune manifestante est décédée vendredi après avoir reçu une balle dans la tête la semaine dernière alors que la police dispersait une foule dans la capitale, Naypyitaw, le premier décès parmi les manifestants anti-coup d’État.

L’armée affirme qu’un policier est mort des suites de blessures subies lors d’une manifestation.

La semaine dernière, la police anti-émeute a tiré des canons à eau sur des milliers de manifestants au Myanmar alors que les manifestations se poursuivaient.

L’armée a imposé de lourdes restrictions sur Internet, certains sites de médias sociaux étant suspendus, ainsi que des tentatives d’arrestations massives.

L’armée du Myanmar a pris le pouvoir lors d’un coup d’État le lundi 1er février, arrêtant la dirigeante démocratiquement élue Aung San Suu Kyi alors qu’elle imposait un état d’urgence d’un an.

L’intervention a mis fin à une décennie de régime civil au Myanmar, l’armée justifiant sa prise de pouvoir en alléguant une fraude aux élections de novembre que le parti de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) de Suu Kyi a remportée dans un glissement de terrain.

Le coup d’État a déclenché une condamnation mondiale, les États-Unis ayant lancé des appels pour que la démocratie soit immédiatement rétablie.