Des milliers de personnes se sont rassemblées contre la prise de contrôle militaire dans la plus grande ville du Myanmar, Yangon, pour la deuxième journée consécutive dimanche.

Ils ont exigé la libération d’Aung San Suu Kyi, dont le gouvernement élu a été renversé par l’armée qui a également imposé une panne d’Internet.

Les foules de manifestants sont devenues plus grandes et plus audacieuses depuis le coup d’État de lundi. L’AFP a rapporté que les manifestations de dimanche avaient amené des dizaines de milliers de personnes dans les rues.

À Yangon, les gens ont essayé de se rassembler devant la mairie, mais l’accès à la zone a été bloqué par des barricades. Plusieurs groupes ont défilé dans la ville où la police anti-émeute était déployée en grand nombre. Aucun affrontement n’a été signalé.

Selon l’AP, des militants syndicaux, des étudiants et d’autres personnes au moins ont scandé «Vive la mère Suu» et «À bas la dictature militaire» à un carrefour majeur près de l’Université de Yangon. Ils ont marché le long d’une route principale, le trafic grondant. Les chauffeurs ont klaxonné en appui.

Là aussi, des policiers en tenue anti-émeute ont bloqué l’entrée principale de l’université. Deux camions de canons à eau étaient garés à proximité.

Les manifestants ont brandi des pancartes appelant à la liberté pour Suu Kyi et le président Win Myint, qui ont été assignés à résidence et accusés de délits mineurs, considérés par beaucoup comme un vernis juridique pour leur détention.

Malgré la peur de la répression dans un pays habitué aux répressions sanglantes de l’armée comme celles de 1988 et 2007, les gens sont descendus dans la rue tôt le matin, des casseroles en faisant une démonstration de défi.

Un autre rassemblement a eu lieu dans la ville de Mandalay. « Nous ne pouvons pas accepter ce coup d’État totalement illégal », a déclaré à l’AFP le politicien régional Win Mya Mya.

La manifestation a été diffusée sur Facebook malgré une panne de courant

Malgré l’ordre de l’armée de bloquer Internet et les médias sociaux, la manifestation de dimanche à Yangon a été diffusée en direct sur Facebook, apportant des messages de soutien tels que « vous êtes nos héros » et « respectez les manifestants ».

La communication est cependant restée gravement perturbée. Internet ne fonctionnait qu’à « 14% de son niveau habituel » avec des pannes affectant l’ensemble du pays, a déclaré Netblocks, une ONG spécialisée basée à Londres.

« Les généraux tentent maintenant de paralyser le mouvement citoyen de résistance – et de garder le monde extérieur dans le noir – en coupant pratiquement tout accès à Internet », a déclaré Tom Andrews, rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme au Myanmar.

D’autres arrestations ont été signalées, avec plus de 160 personnes détenues selon un groupe de campagne pour les prisonniers politiques, basé à Yangon.

Parmi les personnes détenues figurent Sean Turnell, conseiller économique australien d’Aung San Suu Kyi, dans ce qui ressemble à la première arrestation d’un étranger au Myanmar. L’économiste de 75 ans de l’Université Macquarie a déclaré qu’il craignait d’être « accusé de quelque chose » mais qu’il n’était « coupable de rien ».

Samedi, les nouvelles autorités militaires ont coupé la plupart des accès à Internet, rendant ainsi Twitter et Instagram inaccessibles. Facebook avait déjà été bloqué plus tôt dans la semaine – mais pas de manière totalement efficace.

L’ambassade américaine a appelé l’armée à renoncer au pouvoir et à restaurer le gouvernement démocratiquement élu, à libérer les détenus, à lever toutes les restrictions en matière de télécommunications et à s’abstenir de toute violence.

«Nous soutenons le droit du peuple du Myanmar de manifester pour soutenir le gouvernement démocratiquement élu et son droit d’accéder librement à l’information», a-t-il déclaré dans un tweet.

Les souvenirs de l’ère sombre ravivés

Le blocus des communications est un rappel brutal des progrès que le Myanmar est en danger de perdre après que le coup d’État de lundi a replongé le pays sous un régime militaire direct après un mouvement de près de dix ans vers plus d’ouverture et de démocratie. Au cours des cinq dernières décennies de régime militaire du Myanmar, le pays était isolé sur le plan international et les communications avec le monde extérieur étaient strictement contrôlées.

Les cinq années passées à la tête de Suu Kyi depuis 2015 ont été la période la plus démocratique du Myanmar, malgré le maintien de larges pouvoirs par l’armée, l’utilisation continue des lois répressives de l’époque coloniale et la persécution des musulmans Rohingya minoritaires.

Le rassemblement de dimanche a eu lieu un jour après qu’environ 1 000 personnes – des ouvriers d’usine et des étudiants parmi eux – ont défilé à Yangon. Ils ont été accueillis par plus de 100 policiers anti-émeute et aucune violence n’a été signalée.

Des manifestations de taille similaire ont eu lieu dans au moins deux autres quartiers de Yangon ainsi qu’à Mandalay, la deuxième plus grande ville. À l’hôtel de ville de Yangon, les manifestants ont présenté des fleurs à la police.

Près de 300 députés élus du parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi étaient censés avoir pris leurs sièges lundi dernier lors d’une nouvelle session du Parlement après les élections de novembre, lorsque l’armée a annoncé qu’elle prenait le pouvoir pour un an.

L’armée a accusé Suu Kyi et son parti de ne pas avoir donné suite à ses plaintes selon lesquelles les dernières élections avaient été entachées de fraude, bien que la commission électorale ait déclaré qu’elle n’avait trouvé aucune preuve à l’appui de ces affirmations.

Vendredi, les législateurs se sont réunis lors d’une réunion en ligne pour se déclarer les seuls représentants légitimes du peuple et ont demandé une reconnaissance internationale en tant que gouvernement du pays.

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a promis que les Nations Unies feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour unir la communauté internationale et créer les conditions pour renverser le coup d’État militaire au Myanmar.