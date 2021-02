Coup d’État au Myanmar: des manifestants tentent d’atteindre le siège de la NLD à Yangon

Les manifestants se sont rassemblés lundi dans la ville la plus peuplée du Myanmar, Yangon, alors que les manifestations se poursuivaient contre le coup d’État militaire de ce mois.

Une barricade policière a été mise en place sur la route menant au siège à Yangon du parti de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD), dirigé par la dirigeante déchue Aung San Suu Kyi.

Les manifestants se sont assis derrière la barricade, scandant des slogans et brandissant des banderoles en haut pour exiger la libération de Suu Kyi et le retour du gouvernement qu’ils ont élu.

Les militaires ont pris le pouvoir du pays le 1er février et ont arrêté Suu Kyi et des membres de son gouvernement.

La junte, dirigée par le général Min Aung Hlaing, a déclaré qu’elle était intervenue parce que le gouvernement n’avait pas correctement enquêté sur les allégations de fraude lors des élections de l’année dernière, que la NLD a remportées lors d’un glissement de terrain.

La commission électorale de l’État a réfuté cette affirmation, affirmant qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui.

Les manifestants se sont également rassemblés devant un poste de police de la capitale, Naypyitaw, pour demander la libération d’un groupe d’élèves du secondaire qui ont été détenus alors qu’ils participaient à des activités anti-coup d’État.

L’un des étudiants qui ont réussi à s’échapper a déclaré aux journalistes que les élèves – âgés de 13 à 16 ans – manifestaient pacifiquement lorsque la police est soudainement arrivée et a commencé à les arrêter.

On ne sait pas exactement combien d’élèves ont été arrondis, mais les estimations placent le chiffre entre 20 et 40.

Cela fait suite à une coupure quasi totale d’Internet au Myanmar dimanche soir, alors que les manifestations de masse contre le coup d’État militaire du 1er février entraient dans leur deuxième semaine.

Netblocks, un service basé à Londres qui suit les perturbations et les coupures d’Internet, a déclaré dimanche soir qu’un arrêt Internet presque total était en vigueur, avec une connectivité à seulement 14% des niveaux normaux.

Auparavant, des véhicules blindés de transport de troupes ont été vus dans les rues de la plus grande ville du Myanmar, Yangon, ce qui a encore accru les tensions.

Lundi, un grand nombre de personnes à travers le pays ont de nouveau bafoué les ordres contre les manifestations pour protester contre la prise du pouvoir par l’armée.

Malgré la panne d’Internet, des milliers d’ingénieurs ont défilé dans les rues de Mandalay, la deuxième plus grande ville du pays, scandant et tenant des pancartes disant: «Libérez notre chef», «Qui défend la justice?» et « Arrêtez d’arrêter illégalement des gens à minuit. »

À Yangon, la ville la plus peuplée du pays, moins de manifestants se sont rassemblés, mais il y avait encore plusieurs centaines de manifestants anti-coup d’État devant le bâtiment de la Banque centrale du Myanmar, où se trouvaient également des camions militaires remplis de soldats, de la police anti-émeute, des camions de canons à eau et des blindés. les transporteurs de personnel.

Pendant ce temps, les chefs militaires ont prolongé la détention du chef déchu Aung San Suu Kyi, dont la détention devait expirer lundi.

Sa libération est une exigence clé des foules qui manifestent, mais elle sera désormais renvoyée jusqu’à mercredi, date à laquelle elle comparaîtra probablement devant le tribunal par vidéoconférence, selon Khin Maung Zaw, un avocat demandé par le parti de Suu Kyi de la représenter.