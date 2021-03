Coup d’État au Myanmar: «  Arrêtez d’assassiner des manifestants  », dit l’ONU alors que le nombre de morts atteint 54

Le chef des droits de l’homme des Nations Unies a appelé l’armée birmane à « cesser d’assassiner et d’emprisonner des manifestants » jeudi, affirmant qu’au moins 54 personnes avaient été tuées au cours du mois précédent.

Michelle Bachelet demandé dans un communiqué que les forces de sécurité birmanes « mettent un terme à leur répression brutale contre les manifestants pacifiques ».

« L’armée du Myanmar doit cesser d’assassiner et d’emprisonner des manifestants. Il est absolument odieux que les forces de sécurité tirent à balles réelles contre des manifestants pacifiques à travers le pays », a-t-elle ajouté.

Le plaidoyer de Bachelet intervient un jour après que 30 personnes ont perdu la vie lors de manifestations au Myanmar mercredi, le jour le plus sanglant depuis le coup d’État du 1er février.

Au total, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) estime qu’au moins 54 personnes ont été tuées depuis que l’armée a renversé le gouvernement le 1er février, dont 18 dimanche et cinq auparavant.

Selon l’ONG Save the Children, au moins quatre des personnes tuées étaient des enfants âgés de 14 à 17 ans.

Des centaines de personnes ont également été blessées et plus de 1 700 ont été arbitrairement arrêtées et détenues, a indiqué le HCDH. Il s’agit notamment de parlementaires et autres élus, de militants politiques, de fonctionnaires, de défenseurs des droits de l’homme, d’enseignants, de journalistes, de moines et de célébrités.

« Cependant, ce nombre réel de personnes détenues est susceptible d’être beaucoup plus élevé, étant donné que des manifestations auraient eu lieu dans 537 endroits à travers le pays où le suivi des développements n’a pas toujours été possible », a souligné le HCDH.

Au moins 700 personnes ont été arrêtées rien que mercredi avec des cas où les forces de l’ordre ont procédé à des fouilles porte-à-porte. Certaines familles ont déclaré n’avoir reçu aucune information sur le lieu où leurs proches ont été emmenés, ce qui a averti Bachelet « pouvant constituer des disparitions forcées ».

Elle s’est également déclarée préoccupée par le ciblage des journalistes. Au moins 29 journalistes ont été arrêtés ces derniers jours, dont huit ont déjà été inculpés de crimes, notamment d’incitation à l’opposition, de haine du gouvernement ou d’assister à un rassemblement illégal.

Plusieurs pays occidentaux ont également réagi à l’escalade de la violence au Myanmar.

Président français Emmanuel Macron appelé mercredi « pour une fin immédiate de la répression en Birmanie, pour la libération des personnes détenues et pour le respect du choix démocrate du peuple birman tel qu’exprimé lors des dernières élections. »

Un porte-parole du département d’État des États-Unis a dit jeudi que l’administration Biden est «consternée et révoltée de voir l’horrible violence perpétrée contre le peuple birman pour ses appels pacifiques au rétablissement de la gouvernance civile».

« Nous appelons tous les pays à parler d’une seule voix pour condamner la violence brutale de l’armée birmane contre son propre peuple et promouvoir la responsabilité des actions de l’armée qui ont conduit à la perte de la vie de tant de personnes en Birmanie », a-t-il ajouté.

Le Conseil de sécurité de l’ONU doit se réunir vendredi.

L’armée a pris le pouvoir le 1er février, arrêtant des centaines de législateurs de l’opposition, dont Aung San Suu Kyi, alors chef de facto du pays.

L’armée allègue une fraude généralisée lors des élections législatives de novembre que le parti de Suu Kyi a remportées dans un écrasant glissement de terrain.

Suu Kyi a depuis été accusé de quatre infractions, notamment la violation d’une loi sur les télécommunications, l’incitation au trouble public, l’importation illégale de talkies-walkies et le non-respect des restrictions relatives aux coronavirus.

Mais malgré les morts, les arrestations et les violences, les gens continuent de descendre dans la rue.

Une formation de cinq avions de combat a survolé Mandalay, la deuxième plus grande ville du pays, jeudi matin dans ce qui semblait être une démonstration de force.

Les manifestants de la ville ont lancé le salut à trois doigts alors qu’ils montaient à moto pour suivre un cortège funèbre pour Kyal Sin, également connue sous son nom chinois Deng Jia Xi, une étudiante à l’université qui a été abattue alors qu’elle assistait à une manifestation la veille. Plusieurs milliers de personnes y ont participé.