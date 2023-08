Coup d’Etat au Gabon : le général Brice Oligui Nguema installé comme président de transition. Qui est-il?

Mais alors que Bongo était assigné à résidence, il est devenu le dernier chef militaire d’Afrique au milieu de célébrations jubilatoires dans les rues de la capitale Libreville et du centre économique de Port-Gentil.

Réputé discret et secret, Nguema était absent des trois premières déclarations lues par des officiers supérieurs de l’armée à la télévision nationale pour annoncer le coup d’État.

Porté triomphalement par ses troupes après l’annonce du coup d’État qui a mis fin à 55 ans de règne de la famille Bongo, le chef d’élite de la garde républicaine est expérimenté et populaire parmi ses pairs.

Né d’un père Fang, principale ethnie du Gabon, Nguema, 48 ans, a grandi principalement avec sa mère dans la province du Haut-Ogooué, fief des Bongo.

Le dirigeant gabonais pensait pouvoir résister à la vague de coups d’État en Afrique

Nguema a fait ses armes en tant qu’aide de camp du père du dirigeant déchu, Omar Bongo, qui a dirigé le Gabon d’une main de fer pendant près de 42 ans jusqu’à sa mort en 2009.

« C’est quelqu’un qui connaît très bien l’appareil militaire gabonais, un bon militaire, formé dans de bonnes écoles militaires », dont l’Académie royale militaire de Meknès au Maroc, a déclaré sous couvert d’anonymat un membre du Parti démocratique gabonais (PDG) de Bongo.

Un ancien collègue proche a déclaré que Nguema était extrêmement proche de Bongo senior, qu’il a servi de 2005 jusqu’à sa mort dans un hôpital de Barcelone.

Mais Nguema a été écarté en 2009 après l’élection d’Ali Bongo pour succéder à son père, entamant une période de dix ans comme attaché militaire dans les ambassades du Gabon au Maroc et au Sénégal.

Il est revenu sur le devant de la scène en 2018 comme chef du renseignement de la garde républicaine, en remplacement du demi-frère d’Ali Bongo, Frédéric Bongo, avant d’être promu général six mois plus tard.

Le général chauve et athlétique est chef de la garde républicaine, l’unité militaire la plus puissante du pays, depuis 2019, des sources proches le décrivant comme charismatique et respecté.

Clé de voûte des forces de sécurité gabonaises, Nguema a poussé Bongo junior à améliorer les conditions de travail et de vie de ses hommes en modernisant leurs installations, en finançant des écoles pour les enfants des soldats et en rénovant certains logements.

Des gens posent avec des soldats alors qu’ils célèbrent leur soutien aux putschistes dans une rue de Libreville, au Gabon. Photo : Reuters

Ces mesures lui ont valu le respect et la sympathie de ses collègues, selon la source du PDG.

« Il n’est pas très bavard, mais très apprécié de ses hommes. C’est un Jules César, et Jules César se soucie du confort de ses légionnaires », a déclaré la source, faisant référence au général romain qui a ensuite pris le pouvoir.

L’ancien collègue a salué « un homme de consensus, qui n’élève jamais la voix, qui écoute tout le monde et recherche systématiquement le compromis ».

Un exemple de son approche unificatrice a été l’inclusion d’officiers de toutes les branches de l’armée dans le nouveau Comité au pouvoir pour la transition et la restauration des institutions, aidant ainsi à organiser le coup d’État sans qu’aucune effusion de sang ne soit signalée.

Nguema a déclaré que Bongo avait désormais « été mis à la retraite », mais n’a pas fixé de calendrier pour une transition vers un régime civil, ce qui met en doute ses intentions.

Dans une interview accordée mercredi au journal français Le Monde, Nguema a déclaré que les Gabonais étaient frustrés par leur gouvernement. Il a souligné la mauvaise santé de Bongo suite à un accident vasculaire cérébral en 2018 et a déclaré que la candidature du président à un troisième mandat violait la constitution.

« Tout le monde en parle mais personne n’assume ses responsabilités », a-t-il déclaré. « L’armée a donc décidé de tourner la page. »

