Coup d’État au Gabon : il ne faut pas confondre cela avec le pouvoir du peuple | Nouvelles du monde

Un autre jour, un autre coup d’État sur le continent.

Tchad, Soudan, Guinée, Burkina Faso, Mali, Niger et maintenant Gabon.

Des coups de feu ont été entendus à Libreville quelques instants après que le président Ali Bongo, au pouvoir depuis 14 ans, ait annoncé sa réélection mercredi matin.

Quelques heures plus tard, des officiers militaires se sont adressés à la télévision d’État. condamner les élections contestées, déclarer leur prise de pouvoir et dissoudre le gouvernement.

Peu de temps après, leur ancien dirigeant est apparu dans un message vidéo depuis son assignation à résidence appelant à une intervention mondiale. Il est difficile de ne pas remarquer les intérieurs opulents derrière lui, scintillant sous un éclairage jaune doux mais brillant.

Le président gabonais Ali Bongo Ondimba est assigné à résidence à Libreville. Photo : AP



Les militaires gabonais apparaissent à la télévision alors qu’ils annoncent avoir pris le pouvoir. Photo : AP





La famille Bongo est au pouvoir au Gabon depuis 1967. Le président déchu est le troisième que le pays connaît depuis son indépendance de la France en 1960.

Son père Omar Bongo a été le deuxième président du Gabon et a occupé le pouvoir pendant 42 ans jusqu’à sa mort en 2009.

Les élections de 2009, qui ont transféré le pouvoir de père en fils, ont été entachées de controverses et d’allégations de fraude. La réélection de Bongo en 2016 a également été fortement contestée.

Aujourd’hui, sa dernière victoire contestée pour obtenir un troisième mandat s’est retournée contre lui et a mis fin à sa séquence de victoires.

Alors que la coupure d’Internet qui avait marqué les élections était levée à la suite du coup d’État, des vidéos de jeunes hommes faisant la fête dans les rues de Libreville ont fait surface. Les résidents décrivent un sentiment de soulagement et de jubilation – une libération du cycle de domination Bongo.

« Les gens se sentent libres après des années de vie avec les Bongos, pendant la COVID et à cause de l’effondrement économique. On peut vraiment voir à quel point les riches sont devenus plus riches et les pauvres s’appauvrissent », déclare une habitante de Libreville qui a choisi de rester anonyme pour sa sécurité. .

« Même si vous faites le tour de Libreville, il y a tellement de gens sans électricité ni eau. Les gens en ont vraiment marre de la situation et essayaient de protester, juste pour dire qu’ils ont besoin d’eau, et les militaires les arrêtaient immédiatement », a-t-elle déclaré. ajoutée.

Les gens font la fête dans les rues de Libreville après le coup d’État





Les soldats gabonais maintiennent en l’air le chef de la transition, le général Brice Nguema, après le coup d’État. Photo : AP





Cette même armée se présente désormais comme une force égalisatrice pour la liberté. Une junte dirigée par nul autre que le cousin de Bongo et chef de la Garde républicaine de la présidence gabonaise, Brice Nguema. Un homme qui fait face aux mêmes allégations de corruption et de blanchiment d’argent que son cousin.

Bon nombre des coups d’État auxquels nous assistons à travers l’Afrique sont motivés par la politique interne et l’opportunisme – alimentés par des luttes de pouvoir entre l’élite civile et l’élite militaire, puis par une attitude de mécontentement et de pauvreté du public.

Qu’il s’agisse des coups d’État dynastiques des Déby en Tchadla garde présidentielle de longue date Niger ou les sbires d’Omar el-Béchir en Soudan – ces coups d’État militaires ne peuvent pas être confondus avec le pouvoir du peuple. Ils ne sont rien d’autre qu’un changement de vêtements.