Le coup d’État qui s’est déroulé vendredi au Burkina Faso reflète à bien des égards celui d’il y a à peine huit mois, lorsque le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a renversé son président démocratiquement élu, Roch Marc Kaboré, dans ce que l’armée a qualifié de tentative. de « revenir sur la bonne voie » dans un contexte de violence croissante. Mais cette fois, c’est un autre chef militaire qui a évincé Damiba – et a encore une fois blâmé la détérioration de la situation sécuritaire.

Les soldats qui ont orchestré la prise de contrôle vendredi – dirigés par le capitaine Ibrahim Traoré – ont déclaré dans un communiqué diffusé à la télévision locale que Damiba avait commencé à se concentrer davantage sur la politique que sur les problèmes de sécurité qui ont conduit au coup d’État de janvier. Depuis que les extrémistes islamistes ont pris pied dans ce pays d’Afrique de l’Ouest il y a sept ans, des milliers de personnes ont été tuées et près d’une personne sur 10 a été déplacée par la violence.

L’année dernière, le Burkina Faso est devenu l’épicentre de la crise sécuritaire croissante au Sahel, avec un nombre de morts dans les attaques des insurgés dépassant celui du Mali. La violence ne s’est intensifiée qu’après l’arrivée au pouvoir de Damiba, notamment une attaque qui a fait 79 morts parmi les civils au cours de l’été, une bombe qui a fait 35 morts le mois dernier et une attaque contre un convoi lundi par des militants islamistes qui, selon le gouvernement, a tué 11 soldats et laissé 50 civils portés disparus.

Gouvy a déclaré que la frustration au sein de l’armée à propos de la gestion par Damiba de la situation sécuritaire couvait depuis des mois, les factions de l’armée espérant voir Damiba employer de nouvelles stratégies de contre-offensive et créer de nouvelles alliances avec des partenaires internationaux – en particulier la Russie, dont les gouvernements d’Afrique de l’Ouest aident. ont de plus en plus recherchés. Lors des manifestations de soutien au coup d’État vendredi, des jeunes hommes sont venus portant des drapeaux russes.